Dawno nie widziałam, żeby moja siostra była tak zachwycona jakimkolwiek kosmetykiem. Gdy tylko poleciła mi te płatki pod oczy, wiedziałam, że muszą działać jak żadne inne. Błyskawicznie uporały się bowiem z przesuszającą się skórą wokół jej oczu. Postanowiłam, że sama je spróbuję i muszę przyznać, że teraz są moim ratunkiem w trudnych chwilach. Zobacz, o jakie produkt chodzi.

Hydrożelowe płatki pod oczy Mary Kay - game changer w pielęgnacji

Hydrożelowe płatki pod oczy Mary Kay zyskały ogromną popularność wśród osób poszukujących skutecznego sposobu na odświeżenie spojrzenia. Rekomendowane przez użytkowników w różnym wieku – w tym moją 40-letnią siostrę, która jest nimi zachwycona.

Te płatki potrafią zdziałać cuda już po pierwszym użyciu. Redukują opuchnięcia, zmarszczki i cienie pod oczami oraz sprawiają, że są nieocenionym wsparciem w codziennej pielęgnacji skóry pod oczami. Gdy potrzebuję natychmiastowego ratunku i odświeżenia spojrzenia, wystarczy, że po nie sięgnę i od razu widzę różnicę.

Hydrożelowe płatki pod oczy Mary Kay, Fot. materiały prasowe, Mary Kay

Co sprawia, że te płatki są tak skuteczne?

Płatki pod oczy Mary Kay to połączenie innowacyjnej formuły i komfortowego użytkowania. Ich różowa, żelowa struktura w kształcie półksiężyca idealnie dopasowuje się do okolic oczu oraz bruzd nosowych, przylegając do skóry i umożliwiając intensywne nawilżenie. Efekt? Widocznie zredukowane oznaki zmęczenia, jaśniejsze spojrzenie i wygładzona skóra już po jednej aplikacji.

Dodatkowym atutem jest możliwość przechowywania płatków w lodówce, co potęguje efekt chłodzenia i ukojenia skóry.

Jak stosować płatki pod oczy Mary Kay krok po kroku?

Aby osiągnąć optymalne rezultaty, producent zaleca stosowanie płatków zgodnie z poniższą instrukcją.

Odkręć wieczko i usuń przekładkę oddzielającą płatki. Użyj przeźroczystej szpatułki, by wyjąć jeden płatek – ich lekka lepkość jest zupełnie naturalna. Nałóż płatek na oczyszczoną skórę pod jednym okiem, następnie powtórz czynność pod drugim. Odłóż szpatułkę i przekładkę z powrotem do opakowania. Pozostaw płatki na skórze przez 20 minut, a po ich zdjęciu delikatnie wklep pozostały żel w skórę.

Składniki aktywne – sekret skuteczności płatków

Hydrożelowe płatki Mary Kay zawierają starannie dobrane składniki, które odpowiadają za ich intensywne działanie pielęgnacyjne:

gliceryna – silnie higroskopijna, ułatwia przenikanie substancji odżywczych w głąb skóry,

– silnie higroskopijna, ułatwia przenikanie substancji odżywczych w głąb skóry, ekstrakt z granatu – działa antyoksydacyjnie, chroniąc przed przedwczesnym starzeniem,

– działa antyoksydacyjnie, chroniąc przed przedwczesnym starzeniem, alantoina – koi, łagodzi i działa przeciwzapalnie,

– koi, łagodzi i działa przeciwzapalnie, adenozyna – wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, zmniejsza stany zapalne,

– wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, zmniejsza stany zapalne, betaina – nawilża, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, pozyskiwana z buraka cukrowego.

Połączenie tych składników zapewnia kompleksową pielęgnację delikatnej skóry pod oczami.

Gdzie kupić oryginalne płatki Mary Kay i jakie są wady?

Hydrożelowe Ultranawilżające Płatki pod Oczy Mary Kay są dostępne bezpośrednio na oficjalnej stronie Mary Kay Polska. Zamówienia można składać poprzez kontakt z Niezależną Konsultantką Mary Kay. Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł, by mieć pewność oryginalności produktu i korzystać z gwarancji satysfakcji.

Trzeba jednak przyznać, że brak ogólnodostępności jest dużym minusem produktu. Dodatkowo dość wysoka jest jego cena - za 30 par płatków trzeba zapłacić 261 zł.

Hydrożelowe płatki pod oczy Mary Kay to rozwiązanie dla każdego, kto pragnie szybko i skutecznie zadbać o wygląd swojej skóry wokół oczu. Efekty widoczne już po pierwszym użyciu mówią same za siebie.

Czytaj także: