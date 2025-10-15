Pielęgnacja twarzy to podstawa, ale wiele z nas zapomina o tym, że warto zadbać również o jej poszczególne elementy. Absolutnie kluczowe jest dbanie o skórę wokół oczu. Jest ona bowiem naprawdę cienka, przez co widoczne są cienie oraz często bywa naprawdę przesuszona. Dodatkowo to właśnie tam najczęściej tworzą się zmarszczki - tzw. kurze łapki. Niedawno wybrałam 3 kremy pod oczy, które nawilżają, wygładzają zmarszczki i działają jak korektor. Teraz czas na natychmiastowe odżywienie. Zapewnią nam to płatki pod oczy z kolagenem za 3,99 zł na zmarszczki i cienie w Hebe.

Płatki pod oczy z kolagenem za 3,99 zł w Hebe

W drogerii Hebe możemy znaleźć wiele niedrogich kosmetyków, które działają tak samo lub nawet lepiej niż luksusowe kosmetyki. To zarówno produkty do makijażu, jak i do pielęgnacji - w tym kosmetyki do dbania o skórę wokół oczu.

I właśnie do nich należą płatki z kolagenem marki Erne za 3,99 zł. W tej cenie otrzymujemy dwie sztuki produktu - pod lewe i prawe oko. Takie płatki rewelacyjnie i błyskawicznie nawilżają skórę, ale to nie koniec ich właściwości.

Te płatki pod oczy z kolagenem cudnie niwelują zmarszczki i cienie

Płatki zawierają kolagen, więc zostały stworzone z myślą o upływającym czasie. Nasz organizm bowiem naturalnie traci kolagen po 25. roku życia. Wówczas warto go uzupełniać i dostarczać skórze np. przy pomocy kosmetyków. Dzięki temu płatki cudnie wygładzają i sprawiają, że zmarszczki błyskawicznie stają się niewidoczne.

Dodatkowo formuła kosmetyku została wzbogacona o kwas hialuronowy, który jak już wiemy, rewelacyjnie nawilża. Również ma działanie przeciwzmarszczkowe i odbudowuje barierę hydrolipidową naskórka. Ten produkt będzie zatem nie tylko wygładzał, ale też nawadniał i rozjaśniał, sprawiając, że cienie pod oczami staną się niewidoczne.

Pielęgnacja skóry wokół oczu

O tym, jak ważna jest skóra wokół oczu, wiemy nie od dziś. Nieustannie przypominamy o pielęgnowaniu jej przy pomocy kremów, ale też żeli i okładów. Świetnie pod tym względem sprawdza się np. moczenie twarzy w wodzie z lodem oraz masowanie twarzy rollerem z różowego kwarcu.

Warto też pamiętać o korygowaniu cieni i zmarszczek przy pomocy kosmetyków do makijażu. Szczególnie takich, które działają wielofazowo. Warto podkreślić, że niektóre kremy pod oczy też potrafią działać maskująco jak korektor. Niedawno przetestowałam nowy krem pod oczy Yves Rocher Glow Energy, który ma właśnie takie właściwości. Dobrze zatem znaleźć kosmetyk, który najlepiej będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom.

