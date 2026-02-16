Moda jest cykliczna i nieustannie powraca do sprawdzonych rozwiązań z minionych dekad. Obecnie mini marynarki z lat 60. na nowo zyskują popularność i to nie tylko na światowych wybiegach, ale również w codziennych stylizacjach na ulicy. Według stylistów krótkie kroje, sięgające talii i często uzupełnione o wyrazisty kołnierz będą absolutnym przebojem wiosny 2026, dlatego już teraz warto wiedzieć, z czym je nosić. Zobacz kilka najciekawszych inspiracji i przygotuj swoją szafę na wiosnę.

Wielki powrót kultowych marynarek

Według najnowszych trendów modowych, oversize odchodzi do lamusa i obszerne marynarki z szerokimi ramionami można schować głęboko w szafie. W 2026 roku królować będą natomiast krótkie żakiety inspirowane latami 60., kiedy to moda damska przeszłą prawdziwą rewolucję. Okres ten charakteryzował się dążeniem do swobody wyrażania siebie i odważnego eksperymentowania z fasonami, a dopasowane marynarki w wersji mini były najlepszym tego manifestem.

Klasyczne marynarki z lat 60. charakteryzowały się kilkoma niezmiennymi cechami:

krój sięgający talii – wyraźnie krótszy niż tradycyjna marynarka, doskonale podkreślający sylwetkę,

– wyraźnie krótszy niż tradycyjna marynarka, doskonale podkreślający sylwetkę, wyrazisty kołnierz – często o ostrych, geometrycznych liniach, nadający stylizacji nowoczesny sznyt,

– często o ostrych, geometrycznych liniach, nadający stylizacji nowoczesny sznyt, dopasowanie do figury – mini blezery z tamtych lat były idealnie skrojone, co czyniło je eleganckim, ale i odważnym elementem garderoby.

Jak nosić mini marynarki inspirowane latami 60?

Mini marynarka, choć wywodzi się z lat 60., nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, dziś jest synonimem świadomego, przemyślanego wyboru oraz umiejętności łączenia różnych epok w spójną całość. To jeden z tych trendów, które udowadniają, że moda jest nieustannie żywą, ewoluującą dziedziną, zdolną do adaptacji i kreatywnej reinterpretacji.

Marynarka i spódnica - klasyka kobiecości

Vintage marynarka w wersji mini to wyjątkowo wdzięczny element w szafie, bo od razu robi całą stylizację. Wystarczy dobrać do niej prostą bazę w ponadczasowych kolorach i krojach, a powstanie z tego zestaw idealny. Najbardziej popularnym połączeniem od dekad pozostaje mini marynarka z wąską spódnicą do kolan o wysokim stanie lub klasyczną mini spódniczką.

To zestawienie doskonale wpisuje się w estetykę lat 60., podkreślając kobiecą sylwetkę, a jednocześnie pozwala na dużą dowolność w wyborze dodatków. Marynarki w pastelowych barwach lub geometryczne wzory świetnie komponują się z gładkimi, jednokolorowymi spódnicami. Lepiej nie przesadzać z łączeniem faktur i printów, aby nie stworzyć zbyt pstrokatego efektu.

Nowoczesne połączenia z jeansami

Co ciekawe, obecnie mini marynarki nie są już tylko w zestawach ze spódnicami i coraz częściej pojawiają się w połączeniu z jeansami o wysokim stanie, szerokimi spodniami palazzo czy nawet szortami. To rozwiązanie szczególnie popularne wśród młodszych odbiorców oraz tych, którzy lubią łączyć styl vintage z nowoczesnością. Taki miks daje genialny efekt przy minimalnych staraniach.

Nie bez znaczenia pozostają też dodatki, takie jak vinteage torebki, duże okulary przeciwsłoneczne czy biżuteria w stylu retro pozwalają jeszcze mocniej zaakcentować inspiracje z lat 60., jednocześnie wpisując się w aktualne trendy mody ulicznej. Jeśli natomiast chodzi o buty to częstym wyborem są klasyczne czółenka, a także wysokie kozaki z prostą lub marszczoną cholewką.

