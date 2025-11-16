W sezonie zimowym 2026 klasyczne kolory płaszczy, takie jak czerń czy camelowy beż, ustępują miejsca nowemu faworytowi. Na ulicach stolic mody coraz częściej pojawia się on – płaszcz w kolorze marsala. It-girls jednogłośnie wskazują właśnie na ten model jako must have nadchodzącej zimy. Marsala coat, czyli płaszcz w kolorze marsala, szturmem podbija modowe rankingi, zachwycając swoją głębią i elegancją.

Ten kolor nie tylko wyróżnia się na tle typowych zimowych barw, ale również znakomicie współgra z wieloma typami urody i pozwala tworzyć stylizacje na każdą okazję – od miejskiego szyku po wieczorne wyjścia. Sprawdź, komu najbardziej pasuje kolor marsala oraz jak nosić i stylizować płaszcz w tym odcieniu, by wyglądać modnie i nowocześnie.

Komu pasuje kolor marsala?

Marsala to barwa niezwykle szlachetna i uniwersalna. Najlepiej prezentuje się przy ciepłych typach urody – doskonale podkreśla złociste tony skóry, brązowe oczy i kasztanowe lub rude włosy. U osób o chłodniejszej karnacji również wygląda korzystnie, zwłaszcza jeśli zestawi się go z dodatkami lub makijażem w neutralnych odcieniach beżu.

Gdzie kupić płaszcz w kolorze marsala?

Piękny płaszcz w kolorze marsala można teraz kupić w Mohito za 229,99 zł. To prawdziwa gratka dla wszystkich fashionistek, które kochają elegancję i modowe perełki w atrakcyjnej cenie. Ten model zachwyca dopracowanym krojem, wysoką jakością wykonania i ponadczasowym charakterem, który sprawia, że sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje.

Płaszcz - Fot. mohito.pl

Z jakimi kolorami łączyć marsala coat?

Marsala to kolor niezwykle wdzięczny w stylizacjach, ponieważ można go zestawiać zarówno z neutralnymi, jak i kontrastowymi barwami. Najlepiej komponuje się z klasycznymi odcieniami: czernią, szarością, granatem, beżem i bielą. Stylizacja z marsala coat i szarym szalikiem lub kremowym swetrem zawsze będzie wyglądać elegancko i ponadczasowo.

Osoby odważniejsze mogą zestawić marsala z różem, pomarańczą lub oliwkową zielenią – uzyskując efekt stylizacji high fashion. Marsala świetnie prezentuje się również z kolorem złamanej bieli, écru oraz pastelowymi beżami, tworząc wrażenie subtelnej elegancji. Warto pamiętać, że marsala lubi szlachetne materiały, dlatego warto łączyć go z dzianinami, skórą lub wełną.

Jak stylizować płaszcz marsala tej zimy?

Marsala coat daje ogromne możliwości stylizacyjne. Na co dzień można go łączyć z jeansami typu mom fit, grubym golfem w kolorze śmietankowym i sznurowanymi botkami. To świetna baza dla stylu miejskiego, który łączy wygodę z modowym sznytem.

Do pracy idealnie sprawdzi się zestawienie płaszcza marsala z cygaretkami i elegancką koszulą w kolorze kości słoniowej.

Na wieczorne wyjście warto postawić na monochromatyczną stylizację – marsala coat z sukienką w podobnym odcieniu i dodatkami w kolorze bordo lub bakłażanowym zawsze wygląda świetnie.

