Gdybyśmy miały wskazać jeden element garderoby, który bezapelacyjnie kojarzy się z sezonem jesienno-zimowym, byłby to... sweterek - cieplutki jak kocyk, milusi w dotyku, utulający z zimne, ciemne wieczory. To ubranie, które jest w stanie posłużyć nam przez lata, jeśli tylko zadbamy o to, aby było dobrej jakości. W idealny sweter warto zainwestować, aby potem nosić go przez kilka sezonów. Dlatego wybrałam 3 wełniane swetry w świetnej cenie, które mają naturalny skład oraz nie są bardzo drogie. Takie modele nigdy nie wyjdą z mody i posłużą ci też w kolejnych sezonach jesienno-zimowych.

1. Kaszmirowo-wełniany sweter z Zary

W Zarze dostępny jest rewelacyjny klasyczek. To sweter z długim rękawem i okrągłym dekoltem. Został wykonany w 60% z kaszmiru i w 40% z wełny, więc jest całkowicie naturalny. W wersji ecru jest na tyle uniwersalny, że świetnie prezentuje się w zestawieniu ze spodniami, spódnicami, a nawet sukienkami. Dostępny jest także w innych kolorach - ciemnoszarym i intensywnie niebieskim. Wersja ciemna również będzie uniwersalna i można ją nosić do wszystkiego. Za każdą z opcji w hiszpańskiej sieciówce zapłacicie 349 zł.

Kaszmirowo-wełniany sweter z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

2. Sweter z wełną i dodatkiem kaszmiru z Reserved

Marka Reserved ma w swojej kolekcji przeuroczy sweterek. To model wykonany w 70% z wełny i w 30% z kaszmiru. Posiada okrągły dekolt i długi rękaw ze ściągaczami. Ma też obniżoną linię ramion, w związku z czym robi wrażenie delikatnie oversize'owego. Doskonale prezentuje się w zestawieniu z jeansami, ale można przy jego użyciu stworzyć także niezwykle kobiecą stylizację np. ze spódnicą mini i kozakami. Szczególnie gdy wybierzemy opcję w modnym w tym sezonie beżu. Oprócz tego dostępna jest także ciemnoszara wersja kolorystyczna. Za oba wydania trzeba zapłacić 299 zł.

Sweter z wełną i dodatkiem kaszmiru z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

3. Sweter z mieszanki wełny w kolorze toffi - Massimo Dutti

Absolutnym zwycięzcą tego zestawienia jest sweterek z Massimo Dutti. To wełniany golf - 95% wełny i 5% kaszmiru. Świetnie prezentuje się w casualowym wydaniu - np. ze spodniami palazzo, chinosami 3/4 czy nawet jeansami i mokasynami. Najpiękniejszy jest jego smakowity kolor - toffi. Tak oryginalnego swetra z pewnością wszyscy ci pozazdroszczą. Zwłaszcza że toffi i inne odcienie brązu to modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. Sweter toffi z Massimo Dutti możesz mieć za 349 zł.

Sweter z mieszanki wełny w kolorze toffi - Massimo Dutti, Fot. materiały promocyjne, massimodutti.com

Czytaj także: