Dresy dawniej kojarzyły się przede wszystkim ze sportową stylizację, ale dziś weszły już na dobre do casualu. Możemy nosić je na co dzień, łącząc je z eleganckimi elementami garderoby - np. szpilkami, futrzanym płaszczem czy stylową torebką. Ważne jednak, aby wybrać odpowiedni model spodni i bluzy, które będą dobrze komponować się w tych wytwornych outfitach. Wybrałam 3 sety dresowe na jesień 2025, które będą dobrze wyglądać z eleganckimi dodatkami i śmiało możesz nosić je na co dzień - nawet do biura.

1. Burgundowy set - Naree

Polska marka Naree w swojej jesiennej kolekcji ma ciekawe opcje dresowe. Jeden z setów przykuł naszą uwagę ze względu na swój krój i kolor. To dresy w modnym w tym sezonie kolorze burgundowym. Składają się ze spodni z prostą nogawką oraz bluzy, która jest dość nietypowa - przypomina klasyczny long sleeve zapinany na guziczki i posiada elegancki kołnierzyk. To sprawia, że taki dres śmiało możemy nosić nie tylko ze sneakersami w sportowej wersji, ale też np. z czółenkami typu white slingback, jeżeli chcemy stworzyć casualowy look. Bluza kosztuje 299 zł, a spodnie 289 zł, więc cały set możemy mieć za 588 zł.

Fot. materiały prasowe, Naree

2. Czekoladowy set - Stradivarius

Stradivarius ma dla nas najmodniejszą kolorystycznie propozycję tej jesieni. To bowiem czekoladowy set, a jak wiemy ten odcień brązu to najmodniejszy kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. W kolekcji Stradivariusa znalazły się czekoladowe szerokie spodnie, które są lejące, dzięki czemu też bardzo eleganckie. Rewelacyjnie będą układać się w połączeniu z brązowymi botkami lub szpilkami typu chocolate heels. Białe czółenka też dobrze będą się z nimi komponować. Do tego mamy bluzę opadającą delikatnie na ramię, która również jest nietypowa i świetnie wygląda w casualowych stylizacjach. Kosztuje 109 zł. Za spodnie natomiast trzeba zapłacić 125 zł, co w zestawie daje nam 234 zł.

Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

3. Beżowy set - Reserved

Bardzo elegancką opcję znajdziemy również w Reserved. To beżowe dresy wykonane z dzianiny z wiskozą. Składają się z bluzy zapinanej na zamek z elegancką stójką, którą możemy kupić za 119,99 zł. Spodnie z kolei to prosty model ze ściągaczem w pasie. Kosztują 119,99 zł. Taki zestaw świetnie wygląda w zestawieniu z niemalże każdym obuwiem, ale moim zdaniem topowo będzie prezentował się w połączeniu z mokasynami. Na wierzch wtedy warto zarzucić oversize'ową marynarkę, która doda takiej stylizacji elegancji. Cały set możemy mieć za 239,98 zł. Dostępny jest również w ciemnofioletowej wersji kolorystycznej, a jak wiemy - bakłażanowy kolor to hit jesieni 2025.

Fot. materiały promocyjne, reserved.com

