3 sety dresowe dla każdej jesieniary. Są wygodne, mięciutkie i bardzo stylowe. Idealne na co dzień
Wybrałam 3 sety dresowe na jesień 2025, które śmiało możesz nosić na co dzień - nawet do biura. To eleganckie modele, a zarazem wygodne, które zapewnią ci casualowy szyk. Zobacz, jak wyglądają.
Dresy dawniej kojarzyły się przede wszystkim ze sportową stylizację, ale dziś weszły już na dobre do casualu. Możemy nosić je na co dzień, łącząc je z eleganckimi elementami garderoby - np. szpilkami, futrzanym płaszczem czy stylową torebką. Ważne jednak, aby wybrać odpowiedni model spodni i bluzy, które będą dobrze komponować się w tych wytwornych outfitach. Wybrałam 3 sety dresowe na jesień 2025, które będą dobrze wyglądać z eleganckimi dodatkami i śmiało możesz nosić je na co dzień - nawet do biura.
1. Burgundowy set - Naree
Polska marka Naree w swojej jesiennej kolekcji ma ciekawe opcje dresowe. Jeden z setów przykuł naszą uwagę ze względu na swój krój i kolor. To dresy w modnym w tym sezonie kolorze burgundowym. Składają się ze spodni z prostą nogawką oraz bluzy, która jest dość nietypowa - przypomina klasyczny long sleeve zapinany na guziczki i posiada elegancki kołnierzyk. To sprawia, że taki dres śmiało możemy nosić nie tylko ze sneakersami w sportowej wersji, ale też np. z czółenkami typu white slingback, jeżeli chcemy stworzyć casualowy look. Bluza kosztuje 299 zł, a spodnie 289 zł, więc cały set możemy mieć za 588 zł.
2. Czekoladowy set - Stradivarius
Stradivarius ma dla nas najmodniejszą kolorystycznie propozycję tej jesieni. To bowiem czekoladowy set, a jak wiemy ten odcień brązu to najmodniejszy kolor sezonu jesień-zima 2025/2026. W kolekcji Stradivariusa znalazły się czekoladowe szerokie spodnie, które są lejące, dzięki czemu też bardzo eleganckie. Rewelacyjnie będą układać się w połączeniu z brązowymi botkami lub szpilkami typu chocolate heels. Białe czółenka też dobrze będą się z nimi komponować. Do tego mamy bluzę opadającą delikatnie na ramię, która również jest nietypowa i świetnie wygląda w casualowych stylizacjach. Kosztuje 109 zł. Za spodnie natomiast trzeba zapłacić 125 zł, co w zestawie daje nam 234 zł.
3. Beżowy set - Reserved
Bardzo elegancką opcję znajdziemy również w Reserved. To beżowe dresy wykonane z dzianiny z wiskozą. Składają się z bluzy zapinanej na zamek z elegancką stójką, którą możemy kupić za 119,99 zł. Spodnie z kolei to prosty model ze ściągaczem w pasie. Kosztują 119,99 zł. Taki zestaw świetnie wygląda w zestawieniu z niemalże każdym obuwiem, ale moim zdaniem topowo będzie prezentował się w połączeniu z mokasynami. Na wierzch wtedy warto zarzucić oversize'ową marynarkę, która doda takiej stylizacji elegancji. Cały set możemy mieć za 239,98 zł. Dostępny jest również w ciemnofioletowej wersji kolorystycznej, a jak wiemy - bakłażanowy kolor to hit jesieni 2025.
