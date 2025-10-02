Wiemy, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to niezmiennie odcienie ziemi - beże, czernie, biele, szarości, ale też brązy, przede wszystkim w hitowym czekoladowym odcieniu. Nie da się jednka ukryć, że bez pewnego przełamania kolorystycznego nasze stylizacje wyglądałyby nudno. Właśnie dlatego stawiamy m.in. na niebieski w odcieniu ribbon blue, bordowy, który jest nowym "masełkowym" oraz na niego - bakłażanowy fiolet. Ten ostatnio podbił wybiegi i ulice podczas tegorocznych tygodni mody. Poznaj propozycje na noszenie ubrań w tym kolorze prosto z największych domów mody na świecie.

Bakłażanowy kolor to hit jesieni 2025

Bakłażanowy to nie jest zwykły fiolet. To bardzo głęboki odcień ciemnej purpury z nutami brązu, który dodaje charakteru każdej osobie decydującej się na stylizacje o tej barwie. Zapewnia nam też efekt "quiet luxury", ponieważ to kolor kojarzący się z prestiżem i luksusem. Przede wszystkim jednak kojarzy się z jesienią i zimą, więc nic dziwnego, że to teraz będziemy na niego stawiać.

Odcień bakłażanowy fioletu cudownie łączy się z neutralnymi barwami np. czernią, szarością, beżami czy karmelem, a więc wszystkimi odcieniami, które są absolutnym hitem jesieni i zimy 2025/2026. Dodatkowo warto też postawić na kontrast i połączyć go m.in. z zielenią, khaki czy żółciami.

Najwięksi światowi projektanci chętnie wykorzystują kolor bakłażanowy w swoich kolekcjach na ten sezon, co było widoczne podczas fashion weeków. Ten odcień królował także w stylizacjach influencerek, które pojawiły się na tygodniach mody. Podejrzałyśmy, jak noszą go znane twarze oraz co proponują nam największe domy mody na świecie.

Bakłażanowy total look jak u Toma Forda

Tom Ford zaproponował nam krótkie spodenki na jesień w kolorze bakłażanowym, a do tego dopasował kurtkę w tym samym odcieniu. Nie da się ukryć, że jest to duet, który robi wrażenie i zadaje szyku. Zwłaszcza w połączeniu ze szpilkami jak u modelki. My proponujemy też alternatywne rozwiązanie - długie buty za kolano, które zapewnią ci ciepło w chłodniejsze dni.

Bakłażanowy total look na pokazie Toma Forda, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Patchworkowe sukienki i spódnice to hit - postaw na kolor bakłażanowy

Marka Zomer proponuje nam patchworkową kreację składającą się z dwóch poszarpanych materiałów w różnych odcieniach, które na pierwszy rzut oka nieco się gryzą, ale w rzeczywistości tworzą naprawdę ciekawe połączenie. Bakłażanowy kolor i błękit cudownie się uzupełniają, tworząc bajkowe wrażenie. My jesteśmy totalnie zakochane w tym duecie.

Patchworkowe sukienki i spódnice w kolorze bakłażanowym, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Bakłażanowa suknia od Saint Laurent - tak, poproszę

Elementem garderoby, który w tym zestawieniu robi największe wrażenie, jest suknia marki Saint Laurent. Ta bakłażanowa, obszerna kreacja robi wrażenie również krojem. Bufiaste rękawy, głęboki dekolt oraz falbany dodają jej nieco teatralnego charakteru, dzięki czemu nie sposób przejść obok niej obojętnie.

Bakłażanowa suknia od Saint Laurent, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Bakłażanowy garnitur w stylu Victorii Beckham - do biura i nie tylko

Victoria Beckham znana jest ze swojego zamiłowania do minimalizmu i klasycznych stylizacji. Kiedy jednak proponuje nam garnitur, uwielbia bawić się krojem, materiałem oraz oczywiście kolorem. I tym samym w jej najnowszej kolekcji znajdziemy cudowny total look - spodnie i marynarkę w odcieniu oberżyny.

Bakłażanowy garnitur Victoria Beckham, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Zabawa kolorami jak u Miu Miu

Bakłażanowy odcień łatwo obronić, zestawiając go z klasyką, ale warto też zaszaleć z kontrastami. Cudownym połączeniem okazuje się bakłażan z żółcią, co zaproponował nam dom mody Miu Miu. Jest to połączenie dla odważnych, ale w końcu do odważnych świat należy.

Miu Miu łączy bakłażanowy z żółtym, Fot. spotlight.launchmetrics.com

