Rok 2026 na Pintereście przynosi wyrazistą mieszankę modowych i lifestylowych inspiracji, które redefiniują pojęcie stylu. Najnowsze raporty platformy pokazują, że użytkownicy szukają świeżych interpretacji klasycznych trendów, równoważąc nowoczesność z ukłonem w stronę tradycji i sztuki. Glamoratti, poetcore i laced up to 3 główne kierunki, które zdominują estetykę zarówno ubioru, jak i codziennej stylizacji. Każdy z tych nurtów wyznacza nową ścieżkę dla kreatywnych poszukiwań i eksperymentowania z własnym wizerunkiem.

1. Glamoratti – dekadencja i nowoczesność w modzie 2026 roku według Pinteresta

Trend Glamoratti stanowi zdecydowaną odpowiedź na odchodzący do lamusa cichy luksus. Inspiracje latami 80. są tutaj oczywiste, jednak styl ten nie oznacza powrotu do dosłowności minionej epoki, a raczej jej współczesną reinterpretację. Użytkownicy coraz częściej sięgają po garnitury oversize z mocno zarysowaną linią ramion, wysokie kołnierze, satynowe marynarki w odcieniach szampańskiego złota oraz wyrazistą biżuterię.

Ten rodzaj stylizacji polega na umiejętnym balansowaniu między efektem dekadencji a nowoczesną elegancją – na przykład satynowa marynarka łączona z prostymi spodniami i masywną bransoletą tworzy efekt bogactwa, lecz bez przesadnej krzykliwości.

Glamoratti mocno podkreśla indywidualizm. Mimo inspiracji pokazami mody, kluczowa jest własna interpretacja i dopasowanie elementów do sylwetki oraz osobistego stylu. Na tle innych trendów modowych 2026 roku wyróżnia się on wysokim poziomem detaliczności: szerokie ramiona, połyskliwe materiały i biżuteria o geometrycznych formach. To styl dla osób pewnych siebie, lubiących bawić się konwencją i świadomie czerpać z dekadenckich inspiracji.

Glamoratti w praktyce: jak wprowadzić ten trend do codzienności?

Wybierz oversize – postaw na luźniejsze garnitury z podkreśloną linią ramion.

– postaw na luźniejsze garnitury z podkreśloną linią ramion. Szukaj połyskliwych materiałów – satyna i jedwab będą idealne.

– satyna i jedwab będą idealne. Zainwestuj w wyrazistą biżuterię – masywne bransolety, kolczyki czy geometryczne pierścionki.

– masywne bransolety, kolczyki czy geometryczne pierścionki. Stawiaj na elegancki makijaż – mocniej podkreślone oczy lub usta uzupełnią całość stylizacji.

Trend ten świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacjach codziennych, jak i na wyjątkowe okazje. Jest propozycją dla osób w każdym wieku, a szczególnie chętnie wybierany jest przez osoby pewne siebie, pragnące zaakcentować swoją indywidualność i wyrazistość.

2. Poetcore – romantyczna estetyka i klasyczna lekkość w codzienności

Poetcore to odpowiedź na rosnącą potrzebę romantycznej, wyciszonej estetyki. Inspiracje czerpane są tu z literatury, poezji, sztuki i natury. Użytkownicy coraz częściej wybierają lekkie, zwiewne tkaniny, fasony vintage, golfy, marynarki retro, koronkowe koszule czy długie spódnice. W poetcore liczy się także stonowany, naturalny makijaż oraz fryzury o miękkich liniach, które podkreślają łagodność i świeżość cery.

Trend ten staje się szczególnie popularny wśród kobiet 50+, które szukają wygody, autentyczności i ponadczasowości. Poetcore daje im możliwość wyrażania swojej dojrzałości przez sztukę, cytaty czy subtelne dodatki.

Dla osób dojrzałych kluczowe jest budowanie wizerunku, który podkreśla indywidualność bez rezygnacji z komfortu i praktyczności. Poetcore idealnie wpisuje się w te potrzeby, pozwalając na eksperymentowanie z modą w bezpieczny i przemyślany sposób.

Poetcore w praktyce: elementy stylu

Golfy i marynarki vintage – idealne na chłodniejsze dni.

– idealne na chłodniejsze dni. Długie spódnice i koronkowe koszule – wprowadzają romantyzm i lekkość.

– wprowadzają romantyzm i lekkość. Naturalny makijaż – minimalizm i subtelność.

– minimalizm i subtelność. Miękkie fale we włosach – fryzury inspirowane klasycznym pięknem.

Poetcore to trend, który harmonizuje z ekologią, szacunkiem do tradycji oraz potrzebą powolnego, świadomego życia. To styl nie tylko na co dzień, ale także na specjalne okazje – dla wszystkich, którzy cenią wyważoną estetykę i poetycki spokój.

3. Laced up – koronka w innowacyjnej odsłonie w trendach 2026

Trzeci z dominujących trendów, Laced up, redefiniuje sposób postrzegania koronki. W 2026 roku nie będzie ona wyłącznie romantycznym dodatkiem, lecz zyska status głównego bohatera stylizacji. Koronka pojawi się nie tylko na ubraniach, ale także w postaci kołnierzyków, bandan, pasków, a nawet paznokci oraz makijażu. Wzrost zainteresowania „koronkowym manicure” sięga aż 215%, a „lace make-up” aż 120% w porównaniu z poprzednimi sezonami.

Inspiracją do tego trendu są klasyczne wzory koronkowych serwetek, które zostały przeniesione na współczesne ubrania w formie geometrycznych wykończeń oraz nowoczesnych dodatków. Największą zaletą Laced up jest jego uniwersalność – koronka pojawia się zarówno w codziennych stylizacjach (topy pod marynarkę, spódnice z geometrycznym wykończeniem), jak i w nieoczywistych elementach, takich jak chusty przewiązane w pasie czy ozdoby do włosów.

Co istotne, koronka w wydaniu 2026 roku to propozycja daleka od babcinego stylu. Tu kluczowe są nowoczesne cięcia, geometryczne formy i nietypowe zastosowania materiału, które pozwalają na wyrażenie kreatywności i indywidualizmu.

Nowoczesna koronka staje się jednym z kluczowych trendów nie tylko w modzie, ale także w szeroko pojętej kulturze wizualnej, symbolizując połączenie tradycji z innowacją.

Laced up w praktyce: jak nosić nowoczesną koronkę?

Top z koronki pod marynarkę – nawiązanie do klasyki w nowoczesnym wydaniu.

– nawiązanie do klasyki w nowoczesnym wydaniu. Geometrycznie wykończone spódnice – stylizacja codzienna i na wyjście.

– stylizacja codzienna i na wyjście. Chusty i bandany – nowy sposób na użycie koronki.

– nowy sposób na użycie koronki. Koronkowy manicure lub lace make-up – eksperymentuj z detalami w makijażu i stylizacji paznokci.

Trend Laced up świetnie łączy się z pozostałymi modnymi kierunkami, oferując szerokie możliwości personalizacji zarówno w ubiorze, jak i dodatkach.

W 2026 roku na Pintereście królują trzy główne nurty: dekadencka nowoczesność Glamoratti, romantyczna lekkość Poetcore oraz innowacyjna koronka w trendzie Laced up. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby użytkowników – od wyrazistości, przez subtelność, po kreatywność i eksperymenty z materiałem. Analiza raportów i danych wyszukiwania potwierdza, że zmiany w modzie i stylu życia coraz częściej inspirowane są zarówno historią, jak i nowoczesnością oraz indywidualnym podejściem do własnego wizerunku.

Nie ma jednego, uniwersalnego stylu – Pinterest 2026 pokazuje, że moda to przestrzeń dla wyrażania siebie, testowania nowych rozwiązań i odkrywania na nowo klasycznych motywów w świeżej, odważnej odsłonie.

