Niektóre trendy wróciły na dobre. Dopiero co pisałam, że baskinka wraca w wielkim stylu i podobnie ten trend z lat 90. Teraz czas na dodatek, który urozmaica nasze stylizacje. Francuskie it-girls już go pokochały i to właśnie one pokazują, jak go nosić, aby wyglądać modnie i elegancko. Poznaj ich propozycje na to, jak nosić chustę, żeby wyglądać stylowo.

Chusty powróciły na dobre

Moda na chusty wraca co kilka sezonów. Mówi się, że ich korzenie sięgają czasów starożytnych, ponieważ mieszkańcy Egiptu i Chin używali ich do oznaczania rangi. Później powróciły w wielkim stylu w XIX wieku, gdy Napoleon Bonaparte przywiózł swojej ukochanej paszminę jako pamiątkę z podróży do Egiptu. Józefina zaczęła kolekcjonować takie chusty, jednocześnie wyznaczając na nie modę.

Następnie chusty przewijały się w wielu epokach, ale szczególnie zauważalne stały się w latach 90. Dziś wracają w wielkim stylu i możemy je nosić tak jak w tamtej dekadzie, ale też w zupełnie nowym stylu.

Podczas ostatniego Paris Fashion Week trudno było przejść obojętnie obok stylizacji, w których główną rolę grały chusty. W jednych outfitach stanowiły zaledwie dodatek, ale w innych stały się bazą do stworzenia całego looku. Satynowe chusty i arafaty można bowiem nosić na wiele sposobów.

Paryskie it-girls już udowodniły, że można wykorzystać ten dodatek jako element garderoby i nadal prezentować się niezwykle szykownie. Zobacz, jak Francuzki noszą chusty, aby wyglądać modnie i stylowo.

Jak nosić chustę, żeby wyglądać stylowo jak paryska it-girl?

Znalazłam 3 różne stylizacje pokazujące, jak można nosić chustę. Sama nie wiem, która z nich podoba mi się najbardziej. Chusta na głowie to absolutny must-have, gdy szukasz nietypowego dodatku, natomiast arafatka zamiast topu jest największym hitem 2025 roku.

Chusta wiązana pod szyją to hit 2025 roku, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Chusta na głowie to hit 2025 roku, Fot. spotlight.launchmetrics.com