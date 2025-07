Wypróbowałam kilkanaście różnych aplikacji do praktykowania pilatesu i wybrałam 3 najlepsze. Kierowałam się ekonomią (są to darmowe aplikacje), dostępem do spersonalizowanych treningów oraz ograniczonych czasowo wyzwań, które uważam za skuteczną motywację.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji do trenowania pilatesu?

Jest wiele zalet korzystania z aplikacji do trenowania pilatesu. Takie narzędzie sprawdzi się szczególnie w przypadku osób, które wolą ćwiczyć samodzielnie w domu i nie przepadają za treningami na siłowni. Ćwiczysz, kiedy chcesz i jak długo chcesz.

Niektóre aplikacje oferują bardzo urozmaicone gotowe treningi, którymi nie można się znudzić. Opisy i wideo ułatwiają wykonywanie poszczególnych pozycji pilates. Wybierzesz też konkretny rodzaj ćwiczeń jak pilates przy ścianie, na macie, pilates w łóżku albo wyłącznie na określone partie ciała, np. brzuch lub uda.

I wreszcie, możesz dzięki takim narzędziom regularnie śledzić swoje postępy. Jednak nie wszystkie aplikacje są przyjazne w użytkowaniu. Mam nadzieję, że poniższy miniranking będzie dla ciebie pomocny.

Darmowe aplikacje do ćwiczenia pilatesu, które pomogą schudnąć

Przetestowałam wiele aplikacji do praktykowania pilatesu i te szczególnie przypadły mi do gustu. Przede wszystkim można z nimi ćwiczyć bez opłat (chociaż dostępne są też rozszerzone wersje w ramach subskrypcji), oferują różnorodne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i stopnia zaawansowania, a także wyzwania, które są fantastycznym motywatorem.

Aplikacja: PilatesJoy (Pilates w domu)

Zaletą tej aplikacji jest to, że stworzysz z jej pomocą spersonalizowany plan ćwiczeń, który pomoże osiągnąć ci wybrane cele w określonym czasie. Treningi trwają od kilku do kilkudziesięciu minut. Już na początku użytkowania przejdziesz przez serię pytań, które pomagają w opracowaniu najlepszego treningu dopasowanego do twoich możliwości i oczekiwanych rezultatów.

Aplikacja bierze pod uwagę nie tylko naszą wagę i wzrost, ale też to, ile chcemy schudnąć, jaką formę ćwiczeń preferujemy, jaki styl życia prowadzimy i jaki jest nasz poziom znajomości pilatesu. Aplikacja oferuje również porady dotyczące diety. Pobrało ją z Google Play ponad 1 mln osób, a ponad 158 tys. oceniło ją na 4,9 gwiazdki.

Aplikacja: Pilates w domu - Fitness

Podobnie jak wcześniejsza aplikacja tutaj również tworzymy zindywidualizowany plan treningowy i oznaczamy cele. Dostępne są różnorodne ćwiczenia (ponad 200 rodzajów) bez sprzętu: na macie, przy ścianie, dla zapracowanych, dla kobiet w wieku menopauzalnym, a także dla bardzo leniwych – do robienia w łóżku.

Dla większej motywacji można zdecydować się na 30-dniowe wyzwanie i codziennie śledzić swoje postępy. Aplikacja zdobyła zaufanie ponad 10 milionów użytkowników Google Play i cieszy się oceną 4,9 (na podstawie 169 tys. opinii).

Aplikacja: Pilates dla początkujących

Jest to kolejna warta uwagi bezpłatna aplikacja do praktykowania pilatesu w domu. Do ćwiczeń nie potrzebujesz sprzętu. Treningi zostały opracowane przez doświadczonych instruktorów, dzięki czemu są nie tylko skuteczne, ale też bezpieczne. Składają się z 60 najbardziej efektywnych ćwiczeń pilates z instrukcją wideo i szczegółowym opisem. Są skierowane do wszystkich grup ludzi.

Dostępne są 3 różne programy: codzienny stretching, 7-minutowy trening i bardziej angażujące 5-minutowe treningi na odchudzanie. Aplikacja umożliwia realizację 30-dniowego planu treningowego z progresywnym poziomem trudności. W ciągu miesiąca wzmocnisz brzuch, pośladki, nogi, ramiona i plecy. Ściągnął ją ponad 1 mln użytkowników, a średnia ocena w Google Play to 4,8 (na podstawie 7,3 tys. opinii).

