Pilates HIIT jest to trening łączący elementy pilatesu i treningu interwałowego o wysokiej częstotliwości. Mówiąc inaczej, ćwiczenia są bardziej dynamiczne i intensywniejsze niż w klasycznym spokojnym pilatesie. Efekt? Spalasz więcej kalorii i działasz korzystniej na układ krążenia.

Czy 10 minut pilatesu wystarczy?

To zależy, co chcesz osiągnąć. Pilates to ćwiczenia, które działają powoli, ale głęboko i na wiele partii mięśni. Czy 10-minutowy trening jest wystarczający, żeby wzmocnić ciało? Tak, pod warunkiem że ćwiczysz regularnie i prawidłowo. Najlepiej co najmniej 5 razy w tygodniu. Chcesz, żeby trening wspierał odchudzanie? Zamierzony efekt możesz osiągnąć poprzez połączenie ćwiczeń z dietą ograniczającą ilość spożytych kalorii, a także innymi aktywnościami, jak np. trening na spalenie kalorii, trening kardio, trening HIIT. Bez takiego dodatkowego działania krótki trening nie wystarczy, żeby znacząco zredukować masę ciała.

10-minutowy trening pilates z ciężarkami. Jak go zrobić?

Każde ćwiczenie w tym treningu z hantelkami trwa 40 sekund i nie ma przerw między nimi. Spalisz około 100-200 kcal.

W ramach treningu robisz takie ćwiczenia jak:

Warrior flow (przepływ wojownika) – płynne przejścia między pozycjami Wojownika znanymi z jogi; ćwiczenie wzmacnia nogi i poprawia równowagę.

(przepływ wojownika) – płynne przejścia między pozycjami Wojownika znanymi z jogi; ćwiczenie wzmacnia nogi i poprawia równowagę. Balancing crunches (brzuszki z balansowaniem) – brzuszki wykonywane na jednej nodze; mocno aktywują mięśnie głębokie brzucha.

(brzuszki z balansowaniem) – brzuszki wykonywane na jednej nodze; mocno aktywują mięśnie głębokie brzucha. Squat to side leg lift (przysiad z unoszeniem nogi w bok) – ćwiczenie wzmacnia pośladki, uda i mięśnie stabilizujące miednicę.

(przysiad z unoszeniem nogi w bok) – ćwiczenie wzmacnia pośladki, uda i mięśnie stabilizujące miednicę. Jackknife to cross crunch („scyzoryk” na stojąco z przejściem do skośnych brzuszków) – aktywuje mięśnie brzucha, szczególnie skośne.

(„scyzoryk” na stojąco z przejściem do skośnych brzuszków) – aktywuje mięśnie brzucha, szczególnie skośne. Side table crunches (brzuszki w podporze bokiem) – ćwiczenie wzmacnia skośne mięśnie brzucha i mięśnie stabilizujące.

(brzuszki w podporze bokiem) – ćwiczenie wzmacnia skośne mięśnie brzucha i mięśnie stabilizujące. Plank row to extend (deska z wiosłowaniem) – ćwiczy core, plecy i ramiona.

(deska z wiosłowaniem) – ćwiczy core, plecy i ramiona. High bicycles (wysokie rowerki) – ćwiczenie mocno aktywuje rdzeń.

(wysokie rowerki) – ćwiczenie mocno aktywuje rdzeń. V-ins (zwijanie w literę V) – mocne ćwiczenie na mięśnie proste i głębokie brzucha.

Na filmie wykorzystano dwa hantelki po 1 kg każdy, ale możesz z nich zrezygnować, jeżeli ćwiczenia są dla ciebie zbyt trudne. Albo użyć większych obciążeń, gdy twoje możliwości i sprawność na to pozwalają.

Jak często powtarzać ten trening, aby szybko zobaczyć efekty?

Ten trening mogą wykonywać osoby początkujące, a także zaawansowane (wystarczy wtedy zwiększyć obciążenie). Dla jak najlepszych efektów ćwiczeń zalecane jest powtarzanie tego treningu co najmniej 5 razy w tygodniu. Przy takiej częstotliwości w ciągu kilku tygodni można uzyskać szczuplejszy i silniejszy brzuch, jędrniejsze i mocniejsze ramiona oraz nogi. Co ważne, pilates wzmacnia mięśnie głębokie, jak mało który trening – jest to zbawienne dla postury i stabilności ciała. Ćwiczenia rób precyzyjnie. Od liczby powtórzeń, ważniejsza jest tu technika i koncentracja na ruchu.

