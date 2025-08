To nie jest zwykły pilates ani typowy trening siłowy. Pilates Strength Fusion czerpie z obu metod, tworząc spójny, przemyślany trening, który wszechstronnie rozwija ciało. Zyskujesz siłę, mobilność i stabilność, jednocześnie unikając przeciążenia stawów. Trening możesz dostosować do swojego poziomu – od początkującego po zaawansowany.

Na czym polega trening Pilates Strength Fusion

Trening składa się z ćwiczeń w różnych pozycjach – od stojących po leżące. Do jego wykonania przyda się mata, hantle oraz stopień (lub gruba książka). Osoby początkujące mogą ćwiczyć bez dodatkowego sprzętu lub z butelkami wody. Całość trwa około 45 minut i obejmuje pracę nad całym ciałem. To połączenie pilatesowej precyzji ruchu z treningiem interwałowym HIIT, polegającym na wykonywaniu ćwiczeń siłowych w interwałach – w tym przypadku 45 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku, który można wykorzystać na przygotowanie się do kolejnego ćwiczenia.

Początek to proste ćwiczenia na rozruch, zastępujące rozgrzewkę. Ten etap trwa około 5 minut. Następnie przechodzisz do części stojącej z hantlami, w której wykonasz m.in.:

wykroki do boku z rotacją tułowia i wykopem

przysiady w szerokim ustawieniu stóp z unoszeniem hantli

wykroki do boku ze skłonem tułowia w bok

przysiady w rozkroku z wyciskaniem hantli

Potem schodzisz do pozycji siedzącej, podporów i leżenia na plecach, aby wzmacniać brzuch, pośladki i klatkę piersiową.

Kolejny segment to ponownie ćwiczenia w pozycjach stojących, tym razem z asymetrycznym ustawieniem stóp (jedna stopa na stopniu). W dalszej części wracasz do niższych pozycji, ćwicząc różne partie mięśni w sekwencjach o zróżnicowanej intensywności.

Trening jest ułożony tak, aby nie doprowadzić do skrajnej zadyszki, choć tętno wyraźnie rośnie. Po intensywniejszych fragmentach następują mniej obciążające ćwiczenia, które pozwalają złapać oddech.

Co daje ten trening i jak go robić

Pilates Strength Fusion angażuje mięśnie całego ciała, wzmacniając zarówno duże grupy, jak i stabilizatory. Uczy kontroli ruchu, poprawia postawę i zwiększa mobilność w stawach. Dzięki interwałowej strukturze spalasz kalorie i poprawiasz kondycję, nie rezygnując z precyzyjnej techniki.

Jeśli chcesz uzyskać najlepsze efekty, wykonuj ten trening 2-4 razy w tygodniu, zachowując co najmniej jeden dzień przerwy między intensywniejszymi sesjami.

Dobieraj obciążenie tak, aby ostatnie powtórzenia w każdej serii były wyzwaniem, ale bez utraty prawidłowej formy. Z czasem możesz zwiększać ciężar hantli lub wydłużać czas pracy do 50-60 sekund, skracając przerwy. W ten sposób stopniowo podnosisz intensywność, zachowując bezpieczeństwo i skuteczność.

