Ten trening obejmuje ćwiczenia bioder i dolnej części pleców. Łagodzi napięcie, „odblokowuje” stawy i relaksuje. Łączy ćwiczenia mobilizujące, rozciągające i wzmacniające, dzięki czemu pomaga poprawić postawę, swobodę ruchu i komfort codziennego funkcjonowania. Wypróbuj go po pracy lub przed innymi ćwiczeniami, a poczujesz, że naprawdę działa.

Rozgrzewka na początek

Trening zaczyna się od ćwiczeń mobilizujących stawy i przygotowujących ciało do pracy. Na początek „krążenia zombie”, czyli bardzo specyficzne krążenia górną częścią ciała. Pozwalają poczuć, gdzie w górnej części ciała zlokalizowane jest napięcie i łagodzą je. Jednocześnie rozluźniają kręgosłup i biodra.

Skłon tułowia w tył i skłon w przód pozwalają mocno wyprostować kręgosłup i rozciągać tylną taśmę mięśniową, poprawiając elastyczność całego ciała.

Uginanie kolana w rozkroku z dłońmi na podłożu pozwala z kolei porozciągać biodra i plecy. Na koniec rozgrzewki są proste ćwiczenia pobudzające mięśnie bioder i zwiększające zakres ruchu.

Praca nad mobilnością bioder

W części głównej treningu znajdują się rzadko spotykane ćwiczenia, które bardzo intensywnie mobilizują stawy biodrowe. Są tu wyprosty, zgięcia i rotacje w stawach biodrowych, których nie zrobisz na żadnym innym treningu. Gwarantuję ci - przekonasz się, że masz nad czym pracować!

Zwiększaniu ruchomości bioder towarzyszy wzmacnianie wybranych partii mięśniowych, które odpowiadają za ruchy w biodrach. Dlatego ten trening może być bardzo skuteczny, bo nie tylko rozciąga, ale i wzmacnia osłabione długim siedzeniem mięśnie bioder.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w niskich pozycjach, ani razu nie wstaniesz po tym, jak zejdziesz już na matę. Tempo jest bardzo spokojne, więc będzie czas na to, aby skupić się na tym, jakie sygnały płyną z ciała i świadomie pracować nad rozluźnianiem i wzmacnianiem mięśni.

Ćwiczenia momentami mogą przypominać jogę, ale jeśli miałaś z nią kiedykolwiek do czynienia, zorientujesz się, że jednak inaczej działają na ciało i inaczej się je wykonuje.

Co daje ten zestaw ćwiczeń

Trening ten jest wart twojego czasu, ponieważ łączy aktywne i statyczne rozciąganie z mobilizacją i wzmacnianiem. Wskutek tego naprawdę skutecznie i korzystnie wpływa na poprawę postawy, elastyczności bioder i komfort ruchu.

Regularne powtarzanie tego treningu, nawet kilka razy w tygodniu po pracy lub przed innymi aktywnościami, pomaga zredukować napięcie w dolnej części pleców, zwiększyć ruchomość bioder i przygotować ciało do codziennych aktywności lub innych form ćwiczeń.

To kompleksowy i łagodny trening, który łączy relaksację, trening mobility i wzmacnianie w jednym, ciekawym zestawie ćwiczeń.

