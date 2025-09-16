W świecie fitnessu nie brakuje „cudownych” metod na szybsze spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak większość z nich okazuje się marketingowym chwytem, który działa odchudzająco jedynie na portfel. Okazuje się jednak, że jest coś, co może mieć znaczenie, nic nie kosztuje i nie wymaga większego wysiłku na treningu. W dodatku to patent, który działa tylko u kobiet!

Naukowcy na tropie ciekawostki

Eksperyment, który przeprowadzili naukowcy, miał dwa etapy. Najpierw w warunkach laboratoryjnych sprawdzono, jak ludzki organizm reaguje na trening w zależności od tego, czy przed nim uczestnicy zjadali porcję węglowodanów. Okazało się, że u mężczyzn zjedzenie „węgli” przed ćwiczeniami znacząco zmniejszało spalanie tłuszczu w ciągu kolejnych godzin (w trakcie i po treningu). U kobiet zaobserwowano efekt odwrotny — gdy jadły węglowodany przed wysiłkiem, organizm spalał tłuszcz efektywniej.

To samo potwierdziło badanie długoterminowe, w którym przez cztery tygodnie 30 osób uczestniczyło w zajęciach fitness. Podzielono ich na grupy: jedni jedli węglowodany przed, drudzy po treningu. Co się okazało? Kobiety, które sięgały po węglowodanowy posiłek przed treningiem, spalały więcej tłuszczu. Mężczyźni natomiast korzystniej reagowali, gdy jedli dopiero po ćwiczeniach. Co ważne — ilość węglowodanów była symboliczna, odpowiadała kromce chleba lub małej miseczce płatków.

Wnioski? W praktyce oznacza to, że mężczyźni, chcąc zwiększyć spalanie, powinni ćwiczyć z pustym żołądkiem i odłożyć jedzenie na czas po treningu, a kobiety — wręcz przeciwnie. Dla nich niewielka porcja węglowodanów przed wysiłkiem działa jak katalizator spalania tłuszczu.

Węglowodanowy posiłek przed treningiem może pomóc spalać tłuszcz, fot. Adobe Stock, Maria Vitkovska

Zaraz, zaraz, a co z treningiem na czczo?

To, co opisaliśmy wyżej brzmi jak rewolucja? W zasadzie tak. Jeśli jednak czytałaś materiał: Tak spalisz na treningu 70% więcej tłuszczu możesz być nieco zagubiona: no to w końcu jeść węglowodany przed treningiem, czy ćwiczyć „na głodniaka”? Nasza odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo będzie brzmiała tak: każdy z nas jest inny, więc kwestia, czy i co jeść przed treningiem, powinna być sprawą indywidualną.

Choć spalanie 70% tłuszczu brzmi kusząco, to wiele osób trenując po kilku godzinach postu czuje się pozbawiona energii i ćwiczenia przychodzą im trudniej. W dodatku coraz częściej mówi się o różnicach w metabolizmie kobiet i mężczyzn, co oznacza, że taki sam reżim żywieniowo-treningowy u obu płci może przynosić różne efekty.

Co to oznacza dla ciebie? Musisz poeksperymentować i stwierdzić, co tobie (nie sąsiadce, nie twojemu partnerowi) służy najlepiej. I wybrać taką drogę ku szczupłej sylwetce, która będzie dla ciebie najlepsza. Bo odchudzanie to nie jeden trening, nie jeden posiłek, ale proces rozłożony na tygodnie lub miesiące. Przez ten czas szalenie ważne będzie twoje samopoczucie i to, czy zdołasz utrzymać dietę i mobilizować się do regularnych ćwiczeń.

Co z tego, że na treningu na czczo lub po kromce chleba z dżemem spalisz kilka gramów tłuszczu więcej, jeśli w czasie ćwiczeń będziesz czuć się źle i na myśl o kolejnym treningu będziesz zgrzytać zębami? Nie tędy droga. Działaj tak, aby móc w dobrej formie starać się o zrzucenie nadwagi przez długi czas i rób wszystko, aby ta droga nie była męką.

I na koniec jeszcze jeden wniosek: czasami różne badania dają sprzeczne wnioski albo nie badają różnic między płciami. Dlatego jedno badanie to dopiero sygnał, że warto się pewnym zjawiskom przyjrzeć, a nie ślepo podążać sugerowaną przez nie ścieżką. I nie oznacza to, że nauka jest do bani, ale że jest bardzo sceptyczna i dlatego warto na niej polegać, zamiast wierzyć niepopartym badaniami stwierdzeniom, namowom i teoriom.

Źródło: Honnor M, Herdsman M, Collins AL. The effect of food timing on fat oxidation during exercise and resting recovery. Proceedings of the Nutrition Society. 2012;71(OCE3):E236. doi:10.1017/S0029665112003278

