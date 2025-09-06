Rób to ćwiczenie z taśmą oporową. Twoje pośladki ujędrnią się błyskawicznie
Rumuński martwy ciąg na jednej nodze z taśmą oporową to proste, ale niezwykle skuteczne ćwiczenie. Nie potrzebujesz siłowni – wystarczy kawałek taśmy elastycznej. Niezbędna jest jeszcze jedna rzecz: poprawna technika wykonania ruchu. Nie popełnij żadnego błędu, a ćwiczenie da efekty, o jakich dotąd tylko mogłaś marzyć.
Ćwiczenia z taśmą oporową mają przewagę nad ruchami wykonywanymi bez obciążenia. Dają dodatkowy bodziec, dzięki któremu mięśnie pracują intensywniej, a efekt ujędrnienia pojawia się szybciej.
Jednym z lepszych ćwiczeń na pośladki w wersji domowej jest rumuński martwy ciąg na jednej nodze z gumą oporową. To ruch, który nie tylko kształtuje pośladki, ale też poprawia równowagę i stabilizację całego ciała.
Jak wykonać to ćwiczenie
Pozycja wyjściowa: Stań jedna stopą na środku taśmy oporowej. Jej końce chwyć w dłonie tak, aby guma była bardzo mocno napięta w pozycji wyjściowej. Noga postawiona na taśmie jest lekko ugięta w kolanie, plecy są wyprostowane, łopatki ściągnięte. Brzuch wciągnięty. Druga noga jest cofnięta, ugięta w kolanie i tylko lekko oparta palcami na podłożu – nie przenoś na nią ciężaru ciała.
Ruch: Z wdechem pochylaj się w przód, przesuwając biodra do tyłu i kontrolując, by plecy pozostały wyprostowane. Skup się na tym, by ruch odbywał się głównie w biodrze. Ramiona wraz z taśmą opadają w kierunku podłoża. Schodź tułowiem tak nisko, aż poczujesz wyraźne rozciągnięcie w tylnej części uda. Zrób wdech. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej, prostując biodra i mocno napinając pośladek nogi podporowej.
Najczęstsze błędy:
- zaokrąglanie pleców,
- przenoszenie ciężaru na nogę cofniętą,
- zbyt szybkie tempo ruchu.
Jakie mięśnie pracują w tym ćwiczeniu
Główną pracę wykonuje mięsień pośladkowy wielki – to on odpowiada za prostowanie biodra i napinanie się pośladków w górnej fazie ruchu.
Mocno zaangażowane są także mięśnie kulszowo-goleniowe (czyli tylna część uda. Do pracy włączają się także prostowniki grzbietu, utrzymując kręgosłup w pozycji wyprostowanej, oraz mięśnie głębokie odpowiadające za stabilizację miednicy i kręgosłupa.
Dzięki temu ćwiczenie działa nie tylko izolująco na pośladek nogi, na której stoisz, ale też wzmacnia całą tylną taśmę mięśniową, co ma ogromne znaczenie dla sylwetki i zdrowia kręgosłupa.
Jak często robić to ćwiczenie, żeby mieć efekty
Początkujący mogą zacząć od 2-3 serii po 10-12 powtórzeń na każdą nogę, ćwicząc 3 razy w tygodniu. Ważne, by skupić się na technice i nie spieszyć się z ruchem.
Średniozaawansowani i zaawansowani mogą zwiększyć liczbę serii do 3-4, a powtórzeń do 12-15, dokładając mocniejszą taśmę oporową.
Ćwiczenie sprawdza się też jako element rozgrzewki, która pomaga aktywować pośladki przed cięższymi ćwiczeniami - przysiadami czy martwym ciągiem ze sztangą.
Regularne powtarzanie ćwiczenia i systematyczne zwiększanie oporu są kluczem do efektów: jędrniejszych, silniejszych pośladków i lepszej stabilizacji całego ciała.
