Pilates nie dał ci płaskiego brzucha? Wypróbuj ten 5-minutowy trening, który zrobi robotę
Masz tylko 5 minut? To wystarczy, żeby porządnie zmęczyć mięśnie i zrobić krok w stronę płaskiego, mocnego brzucha. Ten intensywny zestaw ćwiczeń, inspirowany pilatesem, ale znacznie dynamiczniejszy, działa szybko i skutecznie – wystarczy odrobina samozaparcia, by zauważyć pierwsze efekty już po 2 tygodniach.
Trening składa się z serii różnorodnych ćwiczeń. Wiele z nich wymaga pełnego skupienia na utrzymaniu dolnej części pleców płasko na macie – weź to sobie do serca. W przypadku bólu szyi, możesz w niektórych ćwiczeniach opuścić głowę na matę. Tempo ćwiczeń jest dość wysokie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trenować wolniej, jeśli jesteś początkująca. Z czasem zwiększaj tempo, a efekty przyjdą szybciej, niż się tego spodziewasz.
Cechy charakterystyczne tego treningu
Ten trening to bardzo intensywny, 5-minutowy trening na mięśnie brzucha, który nie wymaga żadnego sprzętu.
Główny cel i korzyści tego treningu to:
- Wzmocnienie mięśni brzucha. Ćwiczenia są ukierunkowane na mięśnie brzucha, a wykonawca instruuje, aby "naprawdę czuć rdzeń" podczas ich wykonywania.
- Zwiększenie siły i mocy. Trening ma sprawić, że poczujesz się silniejsza w codziennym życiu. Oczywiście pod warunkiem, że będziesz ćwiczyć regularnie.
- Krótkotrwała, ale intensywna praca. Cały trening trwa zaledwie 5 minut, przez co z łatwością „wciśniesz” go nawet w najbardziej napięty grafik.
- Rezultaty w krótkim czasie. Prowadząca namawia do wykonywania tego treningu przez 14 dni z rzędu, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Osobom zaawansowanym nie będziemy tego wybijać z głowy, ale początkującym radzimy: zacznij od 3 treningów w tygodniu. Gdy się wzmocnisz, możesz spróbować trenować 14 dni z rzędu.
Ćwiczenia do wykonania w tym treningu
- Sięganie do stopy z szeroko rozstawionymi nogami. W tym ćwiczeniu przechodzisz z leżenia na plecach do pozycji siedzącej i sięgasz raz do prawe, raz do lewej stopy. Pracuj tylko górną połową ciała.
- Szybkie spięcia brzucha z sięganiem palcami do stóp. Nogi uniesione pionowo. Spinaj brzuch z wydechem.
- Dłonie do kostek w leżeniu tyłem. Przechodzisz od leżenia na plecach z uniesionymi nogami, głową i ramionami do pozycji z ugiętymi nogami i dłońmi przy kostkach.
- Utrzymywanie spiętego brzucha. Ręce i nogi oraz głowa uniesione, brzuch mocno napięty i wciągnięty.
- Przechodzenie z leżenia tyłem do siadu i skłonem tułowia w przód. Poruszaj tylko górną częścią ciała, staraj się nie odrywać nóg od podłoża.
- Zestaw setek (the hundreds). Nogi są uniesione i ugięte do 90 stopni w kolanach i biodrach. Dolna część pleców ma być płasko na macie. Wykonujesz rytmiczne ruchy ramionami w spięciu brzucha.
- Prostowanie nóg na zmianę w wspięciu brzucha. Dolna część pleców ma być ułożona płasko na macie, a nogi pod kątem 90 stopni.
- Skręty tułowia w siadzie z odchylonym tułowiem. W pozycji siedzącej z zaangażowanym brzuchem obracasz tułów na boki, skupiając się na odczuwaniu pracy mięśni brzucha.
- Odwrócone brzuszki. Dłonie pod pośladkami. Prostujesz nogi, a następnie zginasz je i unosisz miednicę nad matę.
- Nożyce pionowe z jednoczesnym unoszeniem i opuszczaniem nóg. Jest to ruch nogami, przypominający trzepotanie. Dolna część pleców na macie!
- Utrzymywanie pozycji z wyprostowanymi nogami. Przez ostatnie 10 sekund treningu utrzymujesz pozycję z wyprostowanymi nad podłożem nogami.
