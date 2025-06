W pilatesie można zastosować różne przyrządy sportowe, w tym taśmy oporowe, ciężarki i piłkę. Jednym z gadżetów, które zwiększają efekty treningów, jest popularny wałek piankowy. Dowiedz się, dlaczego warto z nim ćwiczyć.

Jak działa wałek piankowy (roller)?

Wałek piankowy (roller piankowy) jest powszechnie znany głównie z tego, że pomaga rozluźnić i rozmasować napięte i przeciążone mięśnie. To niedrogi i prosty gadżet, a bardzo przydatny.

Pomaga też rozluźnić zrosty mięśniowo-powięziowe i zapobiega ich powstawaniu. Przyspiesza regenerację po wysiłku i jest przydatnym sprzętem dla osób, które pracują w pozycji siedzącej. Wałek służy też do relaksującego masażu i pobudzenia krążenia. A do tego wszystkiego, doskonale sprawdzi się jako przyrząd sportowy.

Pilates z rollerem – jak działa trening z tym przyrządem?

Roller można śmiało zastosować jako przyrząd do ćwiczeń pilates. Warto wykorzystać piankowy wałek z kilku powodów:

zwiększa zaangażowanie mięśni w utrzymanie równowagi , a więc daje lepsze efekty treningów,

, a więc daje lepsze efekty treningów, stanowi podparcie przy niektórych ćwiczeniach,

przy niektórych ćwiczeniach, ułatwia rozciąganie,

zwiększa zakres ruchu,

zwiększa elastyczność mięśni,

poprawia krążenie,

rozluźnia mięśnie.

Od tego, jak użyjesz wałka, zależą uzyskane korzyści. Możliwości jest wiele.

Piankowy roller sprawia, że pilates daje lepsze efekty, fot. Adobe Stock, Николай Амосеев

Jak ćwiczyć pilates z rollerem?

Roller można wykorzystać do ćwiczeń pilates na wiele sposobów. Najlepiej znajdź gotowe treningi lub umów się na sesję z doświadczonym instruktorem, który pokaże, jak to robić prawidłowo i bezpiecznie. Pamiętaj, żeby zacząć od rozgrzewki przed pilatesem. Wałek możesz użyć do klasycznych ćwiczeń, jak mostek, roll-down, krążenie nogami czy setki (hundred).

Oto 30-minutowy trening pilates z rollerem:

Przykładowy 25-minutowy trening pilates z rollerem na płaski brzuch:

Jak zwiększyć efekty ćwiczeń pilates?

Ćwiczenia pilates nawet z najlepszym sprzętem mogą być niewystarczające, jeżeli zapomnisz o tych 3 podstawowych zasadach. Ich przestrzeganie w czasie treningów jest niezbędne, by wzmacniać mięśnie i wyszczuplić ciało.

Po pierwsze kluczowy pilatesie jest powolny i skoncentrowany ruch. To on odpowiada w dużej mierze za skuteczność ćwiczeń. Nie chodzi bowiem w tym przypadku o ilość powtórzeń i tempo, lecz o dokładność i technikę – to sprawia, że ciało intensywnie pracuje.

Po drugie, w pilatesie ważne jest oddychanie. Właściwa jego technika również odpowiada za efekty ćwiczeń. Oddech powinien być pełny, rytmiczny i zespolony z ruchem. Zalecane jest tzw. oddychanie boczne, które polega rozszerzaniu dolnych żeber na boki w czasie wdechu, przy jednoczesnym przyciąganiu do wewnątrz mięśni brzucha zarówno podczas wdechu, jak i wydechu.

Po trzecie, ćwicząc pilates (niezależnie czy z rollerem, czy bez), zwróć uwagę na napięcie mięśni brzucha podczas ćwiczeń. To bardzo istotne. Lekkie kontrolowane zaangażowanie tych partii ciała jest kluczem do wzmocnienia mięśni i osiągnięcia prawdziwych korzyści.

