Dalie, znane także jako georginie, to jedne z ukochanych kwiatów nie tylko wśród polskich ogrodników. Królowały na rabatach już w czasach PRL-u. Są niezwykle dekoracyjne i występują w wielu kolorach — od romantycznych pasteli, aż po czerwień i purpurę. Jedną z najciemniejszych odmian dalii jest Karma Choc.

Jak wygląda dalia Karma Choc?

Karma Choc to odmiana dalii wyhodowana w Holandii. Stanowi jedną z najciemniejszych odmian tych niezwykłych roślin. W okresie kwitnienia wypuszcza dorodne kwiatostany o średnicy od 10 do nawet 15 cm. Kwiaty są pełne, o regularnym, półkolistym ułożeniu aksamitnych w dotyku płatków. Wyróżnia ją głęboki kolor przypominający dojrzałą wiśnię. Brązowo-bordowe kwiaty pojawiają się już na końcu czerwca i zachwycają aż do pierwszych przymrozków, często do drugiej połowy października.

W przypadku odmiany Karma Choc nie tylko kwiaty, ale też łodygi i liście zaskakują brązowym wybarwieniem. Sama roślina osiąga wysokość od 60 do 90 cm i tworzy okazałe kępy na rabacie. Nadaje się do uprawy w gruncie, a także w pojemnikach. Można ją sadzić w donicach lub skrzynkach na balkonie i tarasie. Można ją także przeznaczyć na kwiat cięty.

Zasady uprawy dalii Karma Choc

Uprawa dalii zakończy się sukcesem, jeśli zadbasz o kilka podstawowych spraw. Po pierwsze rośliny te preferują zaciszne, słoneczne stanowiska. Podłoże powinno być żyzne i bogate w próchnicę, o umiarkowanej wilgotności i odczyn od lekko kwaśnego do obojętnego. Dalia Karma Choc wymaga regularnego podlewania i nawożenia dla obfitego kwitnienia. Trzeba także usuwać przekwitnięte kwiatostany oraz odchwaszczać glebę.

Dalie sadzi się na wiosnę, a przed nadejściem zimy trzeba je wykopać. Nie są to bowiem rośliny mrozoodporne i nie zimują w gruncie. Karpy należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu i wysadzać dopiero w maju, gdy minie ryzyko przymrozków.

Dalia Karma Choc kwitnie na czekoladowo, fot. Adobe Stock, Alexandra

Te kwiaty też są czekoladowe

Czekoladowy kolor to prawdziwy hit i warto mieć go w ogrodzie. Oprócz dalii Karma Choc w tym luksusowym kolorze kwitną także inne kwiaty. Dobrym przykładem może być kosmos czekoladowy. Onętki, podobnie jak dalie, również zdobiły ogrody mam i babć w PRL-u, ale czekoladowa odmiana tych delikatnych kwiatów prezentuje się niezwykle wytwornie, a do tego słodko pachnie.

Inne czekoladowe kwiaty, które ozdobią rabaty w ogrodzie, to lilie azjatyckie. Na szczególną uwagę zasługuje odmiana Chocolate Event, której kwiatostany wyglądają jak udekorowane czekoladową posypką.

Czekoladowy odcień w ogrodzie mają nie tylko kwiaty na rabatach, ale także kwitnące pnącza. Za przykład może tu posłużyć akebia pięciolistkowa, która zachwyca purpurowo-brązowymi kwiatami i słodkim zapachem.

