Zawilce to popularne rośliny uprawiane w ogrodach, jak i naturalnie występujące na terenie Polski. Pięknie kwitną i dobrze radzą sobie w umiarkowanej strefie klimatycznej. Zawilec chiński kwitnie długo i cieszy oko aż do pierwszych przymrozków.

Zawilec chiński, czyli anemon

Łacińska nazwa zawilca chińskiego to Anemone hupehensis, dlatego byliny te zwane są również anemonami. Określenie to bywa jednak stosowane dla szerszej grupy roślin z rodziny jaskrowatych. Często też zawilec chiński bywa mylnie nazywany japońskim, chociaż są to dwa różne gatunki. Zawilec japoński (Anemone scabiosa) to w rzeczywistości odmiana ozdobna anemona wyhodowana i rozpowszechniona właśnie w Japonii, natomiast zawilec chiński wywodzi się z zachodniej i środkowej części Chin oraz Tajwanu.

W Polsce chętnie uprawia się także inne, pokrewne gatunki z rodziny jaskrowatych, takie jak zawilec pajęczynowaty czy zawilec łąkowy, ale to właśnie zawilec chiński jest szczególnie ceniony za swoje okazałe kwiaty. Rozwijają się one u szczytu wzniesionych pędów osiągających 1 m wysokości i same również mają imponujące wymiary, bo ich średnica wynosi nawet 6 cm. Występuję w różnych odcieniach różu i fioletu: od lilowego, przez pudrowy róż, aż po purpurę.

Zawilec chiński — zastosowanie

Zawilec chiński doskonale sprawdzi się jako wyższe piętro na rabatach. Szczególnie nadaje się do tworzenia kompozycji o japońskim charakterze, ale znakomicie wpisze się także w naturalistyczny krajobraz.

Zaletą tego gatunku jest przy tym długi okres kwitnienia, który trwa od sierpnia do października. Będzie on zatem stanowił doskonałe uzupełnienie jesiennych kompozycji w ogrodzie i ozdobi rabatę nawet wtedy, gdy większość kwiatów już przekwitnie.

Zawilec chiński znajduje także zastosowanie jako kwiat cięty, np. do bukietów ślubnych i wiązanek okolicznościowych.

Zawilec chiński kwitnie do października, fot. Adobe Stock, kama71

Uprawa zawilca chińskiego

Kolejnym atutem zawilca chińskiego jest fakt, że preferuje on mniej „oblegane”, bo cieniste i półcieniste stanowiska w ogrodzie. Do tego cechuje się dobrą mrozoodpornością, ale w przypadku srogiej zimy może wymagać dodatkowego zabezpieczenia przed mrozem.

Wymaga żyznej gleby i umiarkowanego podlewania.

