Kolor czekoladowy to jeden z ważniejszych trendów 2025 roku. Głęboki brąz, który kojarzy się z luksusem i elegancją, na dobre zagościł w naszych garderobach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zadomowił się także na rabatach kwiatowych. Te 3 rośliny zachwycają czekoladową kolorystyką kwiatostanów. Warto zaprosić je do ogrodu.

Kosmos czekoladowy

Kosmos czekoladowy, znany też jako onętek lub nachyłek czekoladowy, należy do rodziny Cosmos i wywodzi się z Meksyku. W Polsce, ze względu na niską mrozoodporność, rośliny te uprawia się jako jednoroczne. Mają one jednak zdolność samosiewu i znakomicie się odnawiają, przez długie lata zdobiąc rabaty w ogrodzie.

Cechą charakterystyczną komosów czekoladowych jest ich wyjątkowy kolor. Kwiaty te występują w odcieniu ciemnego bordo, a płatki mają aksamitne wykończenie. Nazwa rośliny nawiązuje jednak nie tylko do unikalnej barwy tych kwiatów, ale także do jej słodkiego zapachu, który zawiera w sobie nuty wanilii, karmelu i kakao.

Jak wszystkie kosmosy, również ta czekoladowa odmiana preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalne podłoże, najlepiej bogate w próchnicę, jedna może być to także bardziej uboga gleba, np. piaszczysta. Onętki potrzebują jedynie umiarkowanego podlewania i nie wymagają nawożenia.

Kosmos ma czekoladowe kwiaty, fot. Adobe Stock, tomo

Dalia Karma Choc

Dalie to jedne z najpiękniejszych kwiatów ogrodowych, które już w czasach PRL-u podbiły serca naszych mam i babć. Są niezwykle dekoracyjne i długo kwitną, zdobiąc ogród feerią barw. Ich ogromną zaletą jest szeroka gama kolorystyczna, w której występują te rośliny. Spośród różnych odmian na szczególną uwagę zasługuje dalia Karma Choc o czekoladowych kwiatach.

Ta odmiana zachwyca głębokim, ciemnobrązowym kolorem aksamitnych, okazałych kwiatów, których średnica wynosi nawet 15 cm. Pędy wznoszą się na wysokość 70-90 cm i tworzą niezwykle efektowne kępy na rabacie. Głęboki kolor tej dalii to prawdziwy unikat — należy do najciemniejszych odmian tych kwiatów, jakie udało się wyhodować.

Jeśli chodzi o uprawę dalii Karma Choc, to nie ma ona zbyt dużych wymagań. Preferuje stanowiska słoneczne, o żyznej glebie. Można ją uprawiać zarówno na rabatach, jak i w pojemnikach. Nie zimuje w gruncie. Tak jak inne odmiany dalii doskonale nadaje się na kwiat cięty.

Lilia Chocolate Event

Lilie to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych — długo kwitną, a do tego są wieloletnie. Czekoladową kolorystyką charakteryzuje się odmiana Chocolate Event. Jej okazałe kwiatostany, osiągające średnicę nawet 15 cm, są dwubarwne, efektownie nakrapiane: jasny kremowy odcień pięknie kontrastuje z głębokim brązem. Kwiat wygląda jak udekorowany czekoladową posypką.

Lilia Chocolate Event najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym, w zacisznym miejscu na rabacie. Urasta nawet do 100 cm wysokości i warto osłonić ją przed wiatrem. Dobrze znosi niskie temperatury i może zimować w gruncie.

