Rośliny ogrodowe z PRL-u wracają do łask, nie tylko przez sentyment. Są niezwykle efektowne i zdobią ogród feerią barw, a do tego łatwo się je uprawia i dobrze czują się na rodzimych rabatach. Przykładem takiego gatunku, który kojarzy się z ogródkiem babci, jest onętek. Warto lepiej poznać te kwiaty i zrobić dla nich miejsce na grządce.

Onętki, czyli kosmosy

Onętki znane są w Polsce także jako kosmosy, a to ze względu na swoją łacińską nazwę, która brzmi: Cosmos bipinnatus. Wywodzą się z Ameryki, ale już w czasach PRL-u na dobre zadomowiły się w polskich ogrodach, w których tworzyły kolorowe gwiazdozbiory.

„Kosmiczne” skojarzenia nie są tu przypadkowe, bo główną ozdobę onętków stanowią symetryczne kwiaty o regularnych kształtach, gdzie żółty środek przypomina słońce otoczone kolorową poświatą. Delikatne, lekko pofalowane płatki i ażurowe liście nadają onętkom nieco wyrafinowany, „pierzasty” wygląd. Do tego dochodzi bogata kolorystyka kwiatów, które tworzą barwne skupiska w odcieniach od bieli, przez róż, aż po fiolet i brąz. Tym ostatnim kolorem charakteryzuje się kosmos czekoladowy, który dodatkowo pachnie jak najsłodszy deser.

Upojny zapach kosmosów przyciąga do ogrodu pożyteczne zapylacze, które korzystają z miododajnych kwiatostanów. Onętki sięgające 80-100 cm tworzą wysokie, kolorowe rabaty, ale znajdują także zastosowanie jako kwiaty cięte.

Kosmosy mają delikatne kwiaty, fot. Adobe Stock, meegi

Jak uprawiać onętki?

Uprawa onętków nie jest dużym wyzwaniem. W swoim naturalnym środowisku porastają one suche, meksykańskie wyżyny, dlatego upał czy nawet krótkotrwała susza nie stanowią dla nich problemu.

Nie mają też większych wymagań co do gleby. Paradoksalnie im słabsze podłoże, tym kosmosy okazalej kwitną. W zbyt żyznej glebie mocno przyrastają części zielone rośliny, natomiast na podłożu piaszczystym czy nawet kamienistym onętek „pójdzie” w kwiaty.

Wystarczy im regularne, ale niezbyt obfite podlewanie. Nie wymagają też nawożenia. Mimo że kosmosy należą do roślin jednorocznych, to szybko wysiewają się same i dzięki temu mogą zdobić rabaty w ogrodzie przez wiele lat.

Rośliny na kamienistą glebę

Trudne podłoże w ogrodzie może być wyzwaniem, ale istnieje wiele gatunków, które doskonale poradzą sobie w takich wymagających warunkach. Na kamienistej glebie bez problemu urosną ozdobne trawy, takie jak kostrzewa sina, która zachwyca swoimi srebrzysto-niebieskimi źdźbłami.

Inną propozycją na kamienistą glebę może być ostrogowiec czerwony. Ta bylina w swoim naturalnym środowisku porasta tereny śródziemnomorskie, jest więc przyzwyczajona do upału i ubogiego podłoża. Nie boi się suszy i efektownie kwitnie, pokrywając się kwiatami w kolorach głębokiej czerwieni i malinowego różu.

