Kosmos czekoladowy (łac. Cosmos atrosanguineus) to nietuzinkowa, urocza, ale też mało popularna w Polsce roślina ozdobna. Dowiedz się o niej więcej.

Czym jest kosmos czekoladowy? Pachnąca bylina o małych potrzebach

Kosmos czekoladowy, inaczej nachyłek, jest byliną pochodzącą z Meksyku, dorastającą do 60-80 cm wysokości. Rośnie w gęstych kępach. Wypuszcza aksamitne kwiaty o średnicy ok. 5 cm i oryginalnej ciemnobordowej, a nawet brązowej barwie. Kwiaty nie dość, że przyciągają wzrok, to jeszcze pięknie pachną czekoladą i wanilią.

To, co zachęca do posadzenia kosmosu czekoladowego, to długi okres kwitnienia. Zaproś tę roślinę do swojego otoczenia, a będzie zachwycać kwiatami od czerwca do pierwszych przymrozków. Przyciąga też motyle i inne owady zapylające.

Niestety nie jest to roślina odporna na duże mrozy, dlatego w naszych warunkach jest raczej rośliną jednoroczną. W cieplejszych regionach Polski dobrze okryta może przetrwać w gruncie do kolejnego sezonu. Może być też wykopana i przeniesiona do chłodnego pomieszczenia do wiosny. Jeżeli szukasz roślin odporniejszych na zimno, to sprawdź tutaj: Byliny zimujące w gruncie

Ta urocza bylina ma wiele zastosowań. Kosmos czekoladowy sprawdzi się jako roślina ozdobna na rabatach, w donicach na tarasach i balkonach, a także w ogrodach w stylu rustykalnym. Nadaje się również do bukietów i wazonu.

Jakie wymagania ma kosmos czekoladowy?

Kosmos czekoladowy lubi mieć przede wszystkim słonecznie, ciepło i umiarkowanie wilgotno. Optymalne warunki dla tej byliny to:

Gleba : Rośnie niemal w każdej glebie, ale optymalna jest dla kosmosu czekoladowego ziemia średnio żyzna, wilgotna i przepuszczalna.

: Rośnie niemal w każdej glebie, ale optymalna jest dla kosmosu czekoladowego ziemia średnio żyzna, wilgotna i przepuszczalna. Stanowisko: Preferuje stanowiska słoneczne i ciepłe. Toleruje półcieniste miejsca.

Preferuje stanowiska słoneczne i ciepłe. Toleruje półcieniste miejsca. Nawożenie : Nie jest wymagane, ale jeżeli zależy nam na bujnym kwitnieniu kosmosu, to warto zastosować nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do roślin kwitnących.

: Nie jest wymagane, ale jeżeli zależy nam na bujnym kwitnieniu kosmosu, to warto zastosować nawóz wieloskładnikowy przeznaczony do roślin kwitnących. Podlewanie: Kosmos czekoladowy dobrze toleruję suszę i dłuższe okresy niedoboru wody. Jego zapotrzebowanie na wodę określa się jako umiarkowane.

Kosmos czekoladowy dobrze toleruję suszę i dłuższe okresy niedoboru wody. Jego zapotrzebowanie na wodę określa się jako umiarkowane. Przycinanie: Wystarczy odciąć przekwitłe kwiaty. Jeżeli chcemy przezimować roślinę w pomieszczeniu, należy przyciąć pędy na wysokość 6 cm.

Sadzonki w gruncie należy umieszczać wiosną, kiedy nie ma już przymrozków.

Kosmos czekoladowy pachnie czekoladą i zaskakuje kolorem kwiatów, fot. Getty Images, Petermooy

