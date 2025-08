Akebia pięciolistkowa to efektowne pnącze dodające szczyptę egzotyki do kompozycji ogrodowych lub balkonowych. Pięknie się rozrasta i zachwyca unikalnym kolorem oraz zapachem kwiatów.

Akebia, czyli czekoladowe pnącze

Akebia pięciolistkowa to pnącze wywodzące się ze wschodnich krańców Azji. Jak wskazuje nazwa tej rośliny, jej cechą charakterystyczną są rozłożyste, pięciopalczaste liście. Na długich ogonkach osadzonych jest po 5 drobnych, owalnych listków. Natomiast swój „czekoladowy” przydomek akebia zawdzięcza kwiatom.

Kwiatostany akebii pięciolistkowej, które pojawiają się na wiosnę, złożone są z małych, purpurowo-brązowych kwiatków zebranych w podłużne, zwieszające się grona. Nie tylko ich kolor można porównać do czekoladowego, ale także zapach, który charakteryzuje się słodkimi nutami cynamonu i przypraw korzennych. Roślina występuje także w białych odmianach.

Akebia pięciolistkowa wytwarza także owoce, które ze względu na swój podłużny, grubszy kształt nazywa się kiełbaskami lub serdelkami. Są one zresztą jadalne, ale pojawiają się jedynie w sprzyjających warunkach klimatycznych.

Zastosowanie akebii pięciolistkowej

Akebia pięciolistkowa błyskawicznie się rozrasta i może osiągać imponujące rozmiary, nawet do 10 metrów. Nadaje się do uprawy z podporami zarówno w ogrodzie, jak i na tarasie czy balkonie, gdzie jej czekoladowe kwiaty staną się wspaniałą dekoracją. Może rosnąć w gruncie, a także w donicy czy skrzyni. Wymaga jednak głębokich pojemników, od 10 do 20 l. Trzeba też kontrolować jej rozrost.

W ogrodzie będzie stanowiła egzotyczną ozdobę pergoli, altany czy ogrodzenia. Zasłoni także mniej estetyczne miejsca i porośnie ściany, tworząc dekoracyjną, zieloną powierzchnię.

Akebia pięciolistkowa to czekoladowe pnącze, fot. Adobe Stock, Syoma Barva

Jak uprawiać akebię pięciolistkową?

Akebię można uprawiać na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Preferuje podłoże przepuszczalne, ale gleba nie musi być zbyt urodzajna. Powinna być natomiast wilgotna.

Akebia pięciolistkowa cechuje się dobrą mrozoodpornością i może zimować w ogrodzie. Należy do roślin częściowo zimozielonych i zachwyca okazałymi liśćmi przez większą część roku.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku akebii jest jej regularne przycinanie, co pozwala kontrolować jej szybki rozrost.

