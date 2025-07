Kwiaty o afrykańskim pochodzeniu cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Z natury są dobrze przystosowane do radzenia sobie z wysokimi temperaturami i dobrze znoszą okresy suszy. Na rabatach króluje m.in. zjawiskowa trytoma czy agapant, czyli lilia afrykańska. Zarówno w ogrodzie, jak i w donicy zachwycać będzie także stokrotka afrykańska.

Osteospermum, czyli stokrotka afrykańska

Stokrotka afrykańska, której łacińska nazwa brzmi Osteospermum, to roślina wywodząca się z rodziny astrowatych i dziko rosnąca na terenach Południowej Afryki. Dzięki swojemu pochodzeniu dobrze znosi upały i suszę, ale ma znacznie więcej zalet.

Atutem osteospermum jest niezwykle efektowny wygląd. Jak sama nazwa wskazuje, z wyglądu przypomina stokrotkę, choć ma większe i bardziej kolorowe kwiaty. Najczęściej ciemny środek otacza równy, gęsty koszyczek płatków, które występują w niemal pełnej palecie barw, od bieli i pastelowych odcieni różu, przez kolor żółty i pomarańczowy, aż po niebieski, fioletowy i ciemnopurpurowy.

Kwiaty osteospermum otwierają się i zamykają w zależności od dostępu do światła słonecznego. Pojawiają się aż przez pół roku: od maja do października. Kolorowe kwiatostany wieńczą sztywne pędy o długości od 20 do nawet 50 cm. U nasady rosną natomiast zielone, lancetowate liście.

Uprawa stokrotki afrykańskiej w Polsce

Chociaż w swoim naturalnym środowisku stokrotka afrykańska jest wieloletnią byliną, to w chłodniejszym, polskim klimacie uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Dobrze znosi nie tylko suszę, ale i krótkotrwałe, lekkie przymrozki. Nadaje się do uprawy w gruncie, ale najczęściej stanowi ozdobę balkonów i tarasów, gdzie rośnie w donicach lub skrzyniach.

Wymaga słonecznego stanowiska. Miejsce powinno być dodatkowo osłonięte od wiatru. Preferuje przepuszczalne, lekkie podłoże o dobrym drenażu. Gleba powinna być żyzna i bogata w próchnicę, o lekko kwaśnym odczynie.

Roślina wymaga umiarkowanego podlewania, ale nie lubi nadmiaru wody, który powoduje gnicie systemu korzeniowego. W okresie wegetacji warto pamiętać o nawożeniu, a także o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, co pobudzi roślinę do dalszego kwitnienia.

Stokrotka afrykańska uprawiana jest w donicach, fot. Adobe Stock, Petal Spirit

Te kwiaty są odporne na suszę

Podobnie jak osteospermum, dużą odporność na suszę wykazują inne afrykańskie gatunki, takie jak np. gazania, która swoim wyglądem również nieco przypomina stokrotkę, choć jej kwiaty są większe i mienią się różnymi kolorami.

Naturalną odporność na brak opadów i nawet przedłużającą się suszę wykazują natomiast sukulenty, które mają zdolność gromadzenia wody w liściach i są w stanie przetrwać bez regularnego podlewania. Do takich gatunków roślin ozdobnych nadających się do ogrodu lub na balkon należy np. rojnik, kalanchoe czy portulaka.

Kolejna grupa roślin wyjątkowo wytrzymałych w obliczu długotrwałej suszy to trawy ozdobne. Gatunki, takie jak np. niebieskawa kostrzewa sina, mogą zdobić zarówno ogrody, jak i tarasy i balkony, a wszędzie tam dostosują się nawet do trudnych warunków.

