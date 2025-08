Lilie to jedne z roślin królujących na rabatach. Dumnie wznoszą się nad niższymi bylinami, obficie i długo kwitną, a do tego nie sprawiają trudności w uprawie. Ich największą zaletą są jednak przepiękne kwiaty, które w zależności od odmiany mogą zaskakiwać swoim wybarwieniem. Tak jest w przypadku lilii Chocolate Event, której płatki kojarzą się ze słodkim przysmakiem.

Lilia Chocolate Event ma czekoladowe kwiaty

Lilia Chocolate Event to odmiana zaliczana do rodziny lilii azjatyckich i podobnie jak swoje „kuzynki” prezentuje się niezwykle okazale. Jej pędy kwiatowe osiągają wysokość nawet 1 metra i są gęsto porośnięte długimi, wąskimi liśćmi. Na szczycie łodygi pojawiają się charakterystyczne kwiatostany przypominające kształtem duże dzwonki o rozchylonych brzegach. Wyróżniają się pokaźnymi rozmiarami i mogą mieć nawet do 15 cm średnicy.

Cechą charakterystyczną, która odróżnia odmianę Chocolate Event od innych lilii, jest jej unikalne wybarwienie. Płatki u nasady mają ciemnobrązowy kolor, przywodzący na myśl czekoladę, a na czubkach wybarwiają się na jaśniejszy, kremowy odcień. Nakrapiane brunatnymi plamkami kwiaty sprawiają wrażenie udekorowanych czekoladową posypką.

Lilię Chocolate Event można uprawiać w gruncie. Będzie doskonale prezentowała się w wyższych piętrach rabaty. Nadaje się także do uprawy w pojemniku — można ją posadzić w donicy na tarasie lub balkonie. Doskonale sprawdza się jako kwiat cięty, nadając kompozycjom florystycznym nieco egzotyczny charakter.

Ta odmiana lilii bije inne na głowę, fot. Adobe Stock, jelenaka7

Jak uprawiać lilię Chocolate Event

Uprawa lilii Chocolate Event nie powinna nastręczać większych trudności. Ta jak inne rośliny z rodziny liliowatych dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych, ale nadaje się także do lekko zacienionych miejsc w ogrodzie. Preferuje żyzne podłoże o stałym, choć umiarkowanym poziomie wilgotności.

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to lilia wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie suszy i upałów. Dla obfitego i długiego kwitnienia warto zadbać o zasilenie podłoża nawozem wieloskładnikowym.

Do zalet lilii Chocolate Event należy fakt, że zimuje w gruncie i nie wymaga specjalnego zabezpieczenia przed mrozem. Sadzenie lilii może odbywać się w dwóch terminach: na wiosnę oraz jesienią. Latem istotne znaczenie ma przycinanie lilii, które może pobudzić roślinę do powtórnego kwitnięcia jeszcze w tym samym sezonie.

