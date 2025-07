Petunie i jej odmiany, np. surfinie czy supertunie, to prawdziwe damy na balkonach i tarasach. Nie da się obojętnie przejść obok ich kwitnących kaskad, a do tego są stosunkowo łatwe w uprawie i długo kwitną. Tymi zaletami mogą się także pochwalić inne gatunki, które także szybko staną się prawdziwą ozdobą każdego parapetu. Diaskia przypomina petunię, a jej kwiaty cieszą oko aż do jesieni.

Reklama

Diaskia to konkurencja dla petunii

Diaskia (lub diascia) to roślina należąca do rodziny trędownikowatych, do których należy np. dziewanna. Jej cechą charakterystyczną jest obfite kwitnienie, które trwa od maja aż do października. W okresie wegetacyjnym diaskia tworzy krzaczaste kępki o gęstym pokroju i wysokości do 30-50 cm. Pędy rośliny pokrywają drobne listki w sercowatym kształcie i liczne dwuwargowe kwiatostany.

Zaletą diaskii jest bogata kolorystyka kwiatów, które występują w odcieniach różu i pomarańczu, np. w kolorze brzoskwiniowym lub łososiowym, a także bieli, czerwieni czy fioletu. Kwieciste pędy efektownie się płożą i przewieszają, dlatego roślina ta idealnie nadaje się do uprawy w wiszących pojemnikach, np. koszach, a także w donicach i skrzynkach na balkonie lub tarasie.

Uprawa i pielęgnacja diaskii

Podobnie jak petunie i surfinie, diaskia preferuje stanowiska słoneczne, chociaż poradzi sobie w półcieniu, przy czym niedostatek promieni słonecznych może powodować mniej obfite kwitnienie. Najlepiej, żeby miejsce było zaciszne i osłonięte od wiatru.

Chociaż diaskia wywodzi się z Afryki, w swoim naturalnym środowisku porasta tereny wilgotne i takie też preferuje podłoże — o stałej, ale umiarkowanej wilgotności. Wymaga więc regularnego podlewania, szczególnie podczas upałów i w okresach suszy.

Gleba powinna być przepuszczalna i żyzna, bogata w próchnicę i o lekko kwaśnym odczynie. W okresie wegetacji warto wspierać obfite kwitnienie diaskii i regularnie dostarczać jej nawóz pobudzający wypuszczanie nowych pąków kwiatowych. Doskonale sprawdzi się tu nawóz z banana zawierający duże ilości potasu i fosforu, a także uniwersalne fusy z kawy.

Diaskia kwitnie jak petunia, fot. Adobe Stock, AngieC

Te kwiaty posadź zamiast petunii

Diaskia to nie jedyna roślina ozdobna, która z powodzeniem zastąpi petunię na balkonie, tarasie czy parapecie. Do innych obficie kwitnących gatunków, które można uprawiać w donicach, należą np. nemezja, lobelia czy kalibrachoa znana również jako milion dzwonków i blisko spokrewniona z petuniami oraz surfiniami.

Burzą kolorowych kwiatów obsypuje się także bakopa, która kwitnie bardzo długo, bo aż do pierwszych przymrozków, ale podobnie jak petunia nie zimuje w naszym klimacie. Nadaje się do uprawy w pojemnikach na balkonie i tarasie.

Inny przykład rośliny kwitnącej na balkon, taras czy parapet to torenia fournieri. Gęsto pokrywa się kolorowymi dzwoneczkami, ale w przeciwieństwie do petunii i surfinii dobrze rośnie w półcieniu, a nawet w miejscach zacienionych.

Czytaj także: