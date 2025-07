Gdy myślimy o SPF-ach, pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to jak wybrać najlepszy krem z filtrem. Mało kto jednak zastanawia się, jak często należy go aplikować. Wiele osób wychodzi z założenia, że wystarczy posmarować się kremem z filtrem rano, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę. Niestety nic bardziej mylnego. Zobacz, jak często smarować się kremem z filtrem i co wpływa na jego "zużywanie się". Oto kilka cennych informacji.

Reklama

O tym zapominasz podczas nakładania kremu z filtrem

Na pewno nie raz zdarzyło ci się zauważyć, że w upalny dzień twój makijaż po prostu płynie. Podkład błyskawicznie schodzi z twarzy i zaczynasz się świecić. Muszę cię zmartwić, ale dokładnie to samo dzieje się z SPF-em.

Gdy posmarujesz się kremem z filtrem rano, a potem wyjdziesz do pracy, twoja skóra jest narażona na wiele czynników zewnętrznych. Słońce i wysoka temperatura to tylko niektóre z nich. To wszystko sprawia, że krem spływa ze skóry i przestaje skutecznie ją chronić. Dlatego warto wiedzieć, jak często smarować się kremem z filtrem, aby odpowiednio przedłużyć jego działanie.

Jak często smarować się kremem z filtrem?

Dermatolodzy i kosmetolodzy są zgodni, że krem z filtrem należy aplikować co 2-3 godziny. Nawet w warunkach miejskich, gdzie ekspozycja na słońce może być niższa niż na otwartym terenie, np. nad morzem, warto uzupełniać filtr, aby jak najskuteczniej chronić swoją skórę. Wówczas też zapewnimy jej odpowiednią pielęgnację, ponieważ w miejskich warunkach nasza cera jest dodatkowo narażona np. na światło niebieskie, smog czy klimatyzację.

Tu pojawia się pytanie - jak aplikować SPF na makijaż? Wiele kobiet rezygnuje z ponownego nakładania kremu z filtrem właśnie ze względu na kosmetyki, których nie chcą uszkodzić. Na rynku dostępne są jednak produkty, które mogą nam w tym pomóc. Istnieją np. różne mgiełki z filtrem UV, które nie tylko zapewniają ochronę przeciwsłoneczną, ale też utrwalają makijaż i przynoszą ukojenie w upalne dni.

Czynniki zewnętrzne też mają wpływ na działanie kremu z filtrem

Nie da się ukryć, że najbardziej trzeba zwracać uwagę na regularne stosowanie kremu z filtrem w tzw. trudnych warunkach. Chodzi o miejsca, które z reguły odwiedzamy w wakacje - np. plaża czy góry. Wówczas jesteśmy szczególnie narażeni na ekspozycję słoneczną, ale też wodę i pot.

Krem z filtrem należy reaplikować co 2–3 godziny, szczególnie po kąpieli, spoceniu się lub wytarciu skóry. Filtry z czasem ulegają degradacji pod wpływem promieniowania UV i ścierania, co obniża ich skuteczność. Pamiętaj: im jaśniejszy fototyp skóry, tym krócej skóra jest naturalnie chroniona – SPF przedłuża ten czas, ale nie działa bez końca - tłumaczy kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma, Monika Skrzyp-Zator.

Reklama

Warto dodać, że nawet filtry wodoodporne nie uchronią nas w pełni przed działaniem wody i potu. Mogą przedłużyć działanie kosmetyku, ale również wymagają ponownego uzupełnienia po morskich kąpielach czy długich, męczących wędrówkach.