Wiele piszę na temat trendów makijażowych, np. cozy cocooning, który będzie hitem jesienią i zimą 2025. Niezależnie jednak od tego, czy stawiamy na krem CC, na glossy liner lips czy może podwójne kreski na oczach, zawsze na koniec dnia trzeba pamiętać o odpowiednim oczyszczeniu twarzy. To bowiem podstawa pielęgnacji. W tym celu istotne jest dobranie dobrego produktu, który będzie w stanie zmyć make-up z każdej części twarzy - począwszy od oczu, przez usta, a na samej cerze skończywszy. Oto moje TOP 3 płyny micelarne do demakijażu, które są niedrogie, a potrafią oczyścić skórę lepiej niż luksusowe kosmetyki.

1. Płyn micelarny regenerujący - Nivea

Nivea to jedna z najpopularniejszych marek kosmetycznych w naszym kraju. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kremy i balsamy z jej portfolio, np. balsam z kwasem hialuronowym nawilżający i wygładzający ciało. W asortymencie marki znajdują się też jednak m.in. dezodoranty oraz płyny micelarne.

Szczególnie wart uwagi jest płyn micelarny regenerujący, który może stosować każda z nas, ale szczególnie przeznaczony jest do skóry zmęczonej i wrażliwej. Dzięki zawartości aminokwasów oraz serum z pantenolem i skwalenem usuwa makijaż - nawet ten najtrwalszy i wodoodporny. Wystarczy kilka pociągnięć, bez zbędnego męczenia skóry. Nie tylko oczyszcza, ale też regeneruje i dodatkowo nawilża, co jest szczególnie istotne podczas pielęgnacji. Ten kosmetyk kosztuje ok. 26 zł.

Płyn micelarny regenerujący - Nivea, Fot. materiały prasowe, Nivea

2. Nawilżający płyn micelarny - Ziaja

Produkty marki Ziaja również cieszą się dużą popularnością. Ja także przetestowałam wiele z nich. Absolutnym hitem w mojej kosmetyczce jest m.in. peeling do ust za 12 zł, który cudownie oczyszcza wargi i przygotowuje je do makijażu. Warto też jednak sięgnąć po płyn micelarny marki Ziaja, który rewelacyjnie oczyszcza skórę.

Ten produkt świetnie nadaje się przede wszystkim do stosowania przez osoby mieszkające w dużych miastach. Nie dość bowiem, że pozbywa się z kosmetyków, to jeszcze oczyszcza ze szkodliwych czynników zewnętrznych i chroni cerę przed ich wpływem. Dodatkowo nawilża, tonizuje i odświeża skórę. Kosztuje 16,70 zł.

Nawilżający płyn micelarny - Ziaja, Fot. materiały promocyjne, ziaja.com

3. Płyn micelarny 3 w 1 - Garnier Skin Naturals

Szczególnie dużą popularnością cieszy się płyn micelarny 3 w 1 marki Garnier. To produkt przeznaczony do skóry wrażliwej, więc wpłynie korzystnie na większość typów cer. Zmywa makijaż już po jednym pociągnięciu. Usuwa kosmetyki, a dodatkowo koi skórę po całym dniu noszenia make-upu.

Zawarta w kosmetyku gliceryna nawilża naszą cerę. Warto dodać, że jest to bezpieczny kosmetyk o działaniu hipoalergicznym. Kosztuje ok. 22 zł.

Płyn micelarny 3 w 1 - Garnier Skin Naturals, Fot. materiały promocyjne, garnier.pl

Oczyszczanie twarzy krok po kroku

Gdy zabieramy się za oczyszczanie twarzy z makijażu, przede wszystkim warto postawić na płyn micelarny, który dokładnie zmyje kosmetyki. Należy jednak pamiętać, że po nim należy jeszcze dodatkowo umyć buzię wodą i żelem lub pianką do mycia twarzy. Wśród tych kosmetyków najlepiej wybrać produkt doskonale dopasowany do naszej cery. Może bowiem jedynie nawilżać, ale też zawierać oczyszczające kwasy czy drobne ziarenka działające jak delikatny peeling.

Tuż po umyciu buzi warto nałożyć na skórę tonik odświeżający. Wówczas najlepiej przygotujemy cerę do kolejnych kroków pielęgnujących. Na koniec bowiem nakładamy na twarz serum i krem - koniecznie w takiej kolejności.