Zastanawiając się nad tym, jak dobrać najlepszy krem z filtrem, warto wziąć pod uwagę kilka elementów. Jeżeli bowiem wybierzemy dobry produkt, wówczas ochroni on nas nie tylko przed słońcem. Kluczowe jest także zapewnienie blokady np. przed światłem niebieskim, na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Musisz jednak mieć świadomość, że pierwszy lepszy SPF nie jest w stanie tego dokonać. Dlatego zobacz, jaki SPF stosować, żeby chronić się przed światłem niebieskim.

Jaki SPF stosować, żeby chronić się przed światłem niebieskim?

SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dobrze dobrany produkt to również kosmetyk, który jest w stanie odpowiednio nawilżyć naszą skórę i zapewnić jej ochronę przed fotostarzeniem. Istotne jest także to, aby tego typu produkt chronił nas przed światłem niebieskim, na które obecnie jesteśmy bardzo narażeni.

Aby tak się stało, kosmetyk musi zawierać odpowiedni filtr. Wiemy już, że SPF może mieć filtr chemiczny lub fizyczny, ale nie o to chodzi. Nie chodzi też o filtry UVA i UVB, o których tak wiele słyszeliśmy. Te chronią bowiem wyłącznie przed słońcem. Jeśli chodzi o światło niebieskie, kluczowy jest filtr HEV. Co dokładnie wiemy na jego temat?

Krem z filtrem HEV chroni przed światłem niebieskim

Rozróżniamy cztery różne rodzaje filtrów, które możemy znaleźć w SPF-ach:

UVA - chroni przed długim promieniowaniem, które przenika głęboko w skórę i prowadzi do przebarwień oraz fotostarzenia,

UVB - chroni przed promieniowaniem o krótkiej fali, działa powierzchownie i prowadzi do poparzeń,

IR - chroni przed promieniowaniem podczerwonym,

HEV - chroni przed światłem niebieskim.

Właśnie dlatego, jeśli chcesz, aby twój krem działał kompleksowo, warto poszukać kosmetyku, który zawiera wszystkie cztery filtry. A HEV w szczególności, jeśli na co dzień jesteś mocno narażony na działanie światła niebieskiego - np. pracujesz przy komputerze lub dużo czasu spędzasz przy smartfonie.

Kremy z filtrem, które najlepiej chronią skórę

Jakiś czas temu wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, a do tego rewelacyjnie nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. Nie wszystkie z nich jednak zawierają filtr HEV. Na jakie kremy z filtrem warto zwrócić uwagę, aby chroniły skórę przed światłem niebieskim? To moje TOP 3:

