Wiemy już, że nałożenie kremu z filtrem nie wystarczy, aby był skuteczny. Należy powtarzać tę czynność mniej więcej co dwie godziny - zwłaszcza w wakacje, gdy temperatury są wysokie i jesteśmy narażeni na mocne promienie słońca oraz pot, który sprawia, że kosmetyki spływają z buzi. Właśnie dlatego tak istotne jest uzupełnianie kremu z filtrem w ciągu dnia. Niestety nie jest to takie proste, gdy jesteśmy poza domem i mamy na twarzy make-up. Ale ja mam swój sposób na to, jak stosować SPF na makijaż. Tobie też się spodoba.

Stosowanie SPF-u na makijaż to konieczność

Producenci kosmetyków do makijażu doskonale wiedzą, jak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Dlatego też tworzą produkty, które mają nam ją zapewnić. Niedawno pisałam nawet, że wybrałam 3 podkłady z SPF 50, które można stosować cały rok. Jeśli natomiast latem wolisz lżejszy makijaż, pozostając w trendzie make-up no make-up, dla ciebie też mam dobrą opcję. Wybrałam 3 najlepsze kremy CC z SPF, które chronią jak krem z filtrem i kryją lepiej niż luksusowy podkład.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy posmarować się kremem czy fluidem z filtrem z samego rana przed nałożeniem makijażu. Niestety ten produkt należy regularnie uzupełniać. Jest to trudne w kontekście makijażu - jak bowiem nałożyć krem, jeżeli na twarzy są już kosmetyki? Na szczęście jest na to sposób.

Jak stosować SPF na makijaż?

Producenci kosmetyków wychodzą nam naprzeciw, bo doskonale wiedzą, jak ważne jest uzupełnianie filtrów w ciągu dnia. Dlatego też na rynku dostępne są różne mgiełki, które nie tylko utrwalają makijaż, ale też zawierają filtr UV blokujący promienie słoneczne.

Taka mgiełka cudownie nawilża skórę w ciągu dnia i zapewnia jej ochłodzenie oraz ukojenie podczas upałów. Jej najważniejszym celem jest jednak przedłużenie ochrony przeciwsłonecznej - wystarczy mieć ją przy sobie każdego dnia i psikać twarz co 2-3 godziny, gdy skóra tego potrzebuje.

Top 3 mgiełki do twarzy z SPF 50

Wybrałam 3 mgiełki do twarzy, które śmiało można stosować na makijaż. Każda z nich ma konkretne działanie poza nawilżeniem i ochroną. Numer 1 to must-have w mojej wakacyjnej kosmetyczce.

1. Clochee - Mgiełka Ochronna na makijaż SPF 50+

Ta mgiełka to wygodna forma reaplikacji SPF-u w ciągu dnia. Wystarczy spryskać nią twarz. Blokuje promienie przeciwsłoneczne i jednocześnie nawilża skórę. Zawiera olej ze słodkich migdałów, który też wygładza cerę. Z kolei witamina E to skuteczny przeciwutleniacz, który nawilża i działa przeciwstarzeniowo. Ta mgiełka świetnie nadaje się na makijaż i nie powoduje łzawienia oczu. Kosztuje 59 zł.

Clochee Mgiełka Ochronna na makijaż SPF 50+

2. Holika Holika - Aloesowy chłodzący spray przeciwsłoneczny SPF 50+

Ten nawilżająco-chłodzący żel z dodatkiem aloesu cudownie nawilża i koi skórę. Zawiera wysoki filtr zapewniający jej skuteczną ochronę w ciągu dnia. Jest przeznaczony do każdego typu skóry. Posiada tzw. suchą formułę, dzięki czemu może być stosowany bezpośrednio na makijaż. Kosztuje 97,49 zł.

Holika Holika Aloesowy chłodzący spray przeciwsłoneczny SPF 50+

3. SKIN 1004 - Madagascar Centella Hyalu-Cica Cloudy Mist

To nawilżająca mgiełka do ciała i twarzy z wyciągiem z liści zielonej herbaty. Intensywnie nawilża, przynosi ukojenie, odświeża i wspomaga produkcję kolagenu, jednocześnie wygładzając cerę. Dodatkowo zawiera też kwas hialuronowy, który najlepiej nawadnia skórę. To mgiełka odpowiednia dla skóry suchej i wrażliwej. Dostępna jest w Hebe za 119 zł.