Dodaj jesieni koloru i życia. Jak? Schowaj czarną maskarę na dno kosmetyczki i od dziś używaj kolorowych tuszów do rzęs. Myślisz, że to fanaberia nastolatek? Nic z tych rzeczy. Jesienią 2025 na kolorowe maskary decydują się nawet największe domy mody. Fioletowe cienie pojawiły się u Luisa Beccarii, a zielone i pomarańczowe w domu mody Vivette.

Nie wiesz jaki kolor wybrać dla siebie? Tusz dobieramy tak jak ubrania, czyli zgodnie z kołem kolorów. Chcesz, aby kolory kontrastowały? Wybierz barwy leżące naprzeciwko siebie. Szukasz harmonii? Połącz odcienie, które leżą obok siebie.

Fioletowy tusz do rzęs od Golden Rose

Fioletowy kolor maskary pasuje do każdego koloru oczy, ale szczególnie do tych w odcieniach zieleni, brązu i błękitu — podkreśla ich głębię i dodaje im wyrazistości. Fioletowa maskara pięknie wygląda w komplecie z fioletowym cieniem.

Fioletowy tusz doskonale prezentuje się w połączeniu z wieczorowymi lookami — dodaje im nutę nonszalancji. Tusz Golden Rose kosztuje 19,90 zł.

Niebieska mascara marki Eveline

Niebieska maskara pasuje przede wszystkim osobom o brązowych oczach — dodaje im głębi i rozjaśnia spojrzenie. Dobrze sprawdza się również przy szarych oczach, podkreślając ich naturalny odcień.

Dla osób o niebieskich i zielonych oczach maskara w tym kolorze może być odważnym wyborem, który subtelnie podkreśli ich barwę lub stworzyć interesujący kontrast.

Niebieskiej maskary nie polecam łączyć z wyrazistymi cieniami — w tym przypadku co za dużo to niezdrowo. Jeśli sama mascara ci nie wystarcza, dorysuj na powiece delikatną szarą lub czarną kreskę.

Niebieską maskarę noś na co dzień do stylizacji w stylu smart casual. Tusz Eveline kosztuje 24,99 zł.

Zielony tusz do rzęs od Hean

Zielona maskara najlepiej pasuje osobom o brązowych lub piwnych oczach, ponieważ podkreśla ich głębię i nadaje spojrzeniu wyrazistości. Jest również świetnym wyborem dla osób o zielonych oczach — wzmacnia ich naturalny kolor.

Zielona maskara dobrze współgra z cieniami na powiece, ale pod warunkiem, że są one z tej samej lub z bardzo zbliżonej gamy kolorystycznej, np butelkową maskarę możesz połączyć z pastelowym zielonym cieniem.

Zielona maskara poleca się do codziennego noszenia. Łącz ją z luźnymi, casualowymi rzeczami. Tusz marki Hean kosztuje 23,99 zł.

Ważne! Jeśli na twoich rzęsach nie widać kolorowej maskary, najpierw nałóż białą bazę.

