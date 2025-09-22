Swoją przygodę z koreańskimi kosmetykami zaczęłam od tych do pielęgnacji. Zachęcona doskonałą jakością i świetnym działaniem teraz mam chrapkę na kosmetyki do makijażu. Oto trzy produkty, które od jakiegoś czasu są na mojej wishliście i już nie mogę się doczekać, kiedy ich użyję.

Krem BB Purito Seoul Wonder Releaf Centella BB Cushion

Marka Purito nie jest mi obca. Od dawna stosuję ich kultowe kremy z filtrami UV. Tym razem pokuszę się o przetestowanie kremu BB. Ten w "puszkowej" wersji jest od dawna na mojej wishliście.

Jak obiecuje producent: "Produkt zapewnia długotrwałe krycie bez warzenia się, dzięki technologii Dual Fitting System. Półmatowe wykończenie daje perfekcyjny wygląd makijażu. Możliwość budowania idealnego krycia warstwa po warstwie".

Te trzy powyższe zapewnienia twórców kremu sprawiają, że nie mogę się już doczekać, kiedy pierwszy raz nałożę na twarz ten krem BB. Purito Seoul Wonder Releaf Centella BB Cushion dostępny jest w trzech naturalnych kolorach i kosztuje 164,90 zł.

Krem BB - Fot. purito.pl

Róż do policzków Fwee Lip&Cheek Blurry Pudding Pot

Fwee Lip&Cheek Blurry Pudding Pot to viralowy róż do policzków, który można nakładać także na policzki i powieki, tworząc delikatny, harmonijny makijaż. Poza swoją wszechstronnością róż znany jest ze swojej oryginalnej konsystencji. Można ją nazwać musowo-pudrową, delikatnie masełkową. Przy nakładaniu na twarz róż tworzy efekt „chmurki” i delikatnego bluru, czyli tak charakterystycznego dla koreańskiego makijażu rozmycia. Róż Fwee Lip&Cheek Blurry Pudding Pot kosztuje 86 zł.

Róż do policzków - Fot. koreanshop.pl

Żel do brwi Rom&nd – Han All Brow Fixer

Mam gęste i dość niesforne brwi, a żel marki Rom&nd wygląda naprawdę obiecująco. Ma małą precyzyjną szczoteczkę, dzięki której rzęsy można dokładnie wyczesać. Nie zostawia białego nalotu, a jedynie satynową poświatę — wygląda bardzo naturalnie. Według producenta zatrzymuje brwi w jednym miejscu przez cały dzień, a ja właśnie tego potrzebuje. Poprawki makijażu w ciągu dnia? Mam nadzieję, że nie będą potrzebne. Żel do brwi Rom&nd – Han All Brow Fixer kosztuje 45 zł.

Żel do brwi - Fot. holastylekorean.com

