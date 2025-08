Pielęgnacja skóry latem wymaga odpowiednich produktów. Nie jest to bowiem łatwy okres dla naszej cery. Promienie słoneczne, upały, piach, słona woda, zmiany klimatu - to wszystko ma druzgocący wpływ na stan naszej skóry. Na szczęście są produkty, które nie tylko koją, ale też odpowiednio nawilżają cerę, gdy tego potrzebujemy. Niedawno pisałam, że jako redaktorka beauty zawsze wracam do tego kremu za 30 zł, który daje efekt glow i cudownie nawilża. Podobnie jest w przypadku tego serum z kwasem hialuronowym.

Serum Mixa Hyalurogel to hit na wakacje

Serum z kwasem hialuronowym to absolutny hit w pielęgnacji skóry po wakacjach. Ja na urlop zabrałam ze sobą serum Mixa Hyalurogel i już wiem, że to był świetny wybór. Ten kosmetyk cudownie nawilżył moją skórę, ale przyniósł jej też ukojenie, gdy najbardziej tego potrzebowała - po opalaniu.

Jest to serum, które zawiera wysokie stężenie aż 3 składników aktywnych. Kwas hialuronowy, który ma wspaniałe działanie nawilżające i wygładzające zmarszczki to tylko jeden z nich. W skład tego produktu wchodzi również niacynamid - nawilżający i zapewniający cerze ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To również prowitamina B5 przyciągająca wodę do górnych warstw skóry i zapobiegająca jej utracie.

Standardowa cena tego serum to 64,99 zł. Teraz jednak możesz kupić je znacznie taniej. Na stronie cocolita.pl 30-ml buteleczka kosmetyku kosztuje tylko 27,99 zł.

Serum z kwasem hialuronowym cudownie nawilża skórę

Kwas hialuronowy to absolutny game changer w pielęgnacji. Ja kocham ten składnik i chętnie stawiam na kosmetyki, które go zawierają. Ostatnio nawet poszłam o krok dalej i przetestowałam czysty kwas hialuronowy na skórę. Żaden inny składnik nie jest w stanie tak dobrze nawilżyć mojej cery.

Warto wiedzieć, że kwas hialuronowy ma nie tylko działanie nawadniające. To też składnik aktywny, który prasuje zmarszczki jak żelazko. Dlatego jest kluczowym elementem pielęgnacji skóry dojrzałej. Zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz wygładza te, które już powstały.

Kwas hialuronowy w pielęgnacji

Warto jak najczęściej sięgać po kwas hialuronowy w pielęgnacji skóry - nie tylko tej dojrzałej. Ten składnik ma bowiem działanie nawilżające, ale to też doskonały sposób na ukojenie cery. Gdy jest ona podrażniona np. po słońcu, złagodzi ten stan, sprawiając, że poczujemy ulgę.

Kwas hialuronowy stosuje się także w pielęgnacji włosów, aby zapobiec ich przesuszeniu i puszeniu. Ta odżywka za 16 zł z kwasem hialuronowym to moje ostatnie odkrycie i aktualnie nie używam już innych kosmetyków do swoich pasm.