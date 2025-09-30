Nowoczesna pielęgnacja to nie tylko nawilżenie, ale też skuteczna walka z niedoskonałościami. Krem do ciała NIVEA Luminous 630 powstał z myślą o kobietach, które chcą odzyskać pewność siebie i cieszyć się pięknym wyglądem skóry ciała. Dzięki wyjątkowej formule produkt wyróżnia się wysoką skutecznością – pierwsze efekty widać już po 4 tygodniach.

Jak działa ten produkt?

Krem NIVEA Luminous 630 został opracowany specjalnie po to, by redukować widoczność przebarwień, plam pigmentacyjnych oraz rozstępów. Systematyczne stosowanie sprawia, że koloryt skóry staje się bardziej wyrównany, a pierwsze rezultaty można zauważyć już po czterech tygodniach.

Dodatkowo kosmetyk zapewnia aż 48 godzin intensywnego nawilżenia, dzięki czemu skóra pozostaje miękka, sprężysta i przyjemna w dotyku. Lekka konsystencja ułatwia wchłanianie, nie pozostawiając tłustego filmu, a delikatny zapach zapewnia uczucie świeżości.

To więcej niż zwykły krem nawilżający – to produkt, który zauważalnie poprawia wygląd skóry, przywracając jej jednolity koloryt i zdrowy blask. Świetny wybór dla osób, które szukają pielęgnacji łączącej skuteczność, delikatność i przyjemność stosowania.

Krem błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę aksamitną, Fot. materiały prasowe

Składniki aktywne produktu

Najważniejszym składnikiem kremu jest Luminous630®, czyli isobutylamido thiazolyl resorcinol – innowacyjny, opatentowany kompleks o udowodnionej skuteczności w rozjaśnianiu przebarwień.

Wzbogacenie formuły o masło shea, glicerynę i tokoferol dodatkowo odżywia i chroni skórę, wspierając jej naturalne procesy regeneracyjne.

Jak stosować ten produkt?

Producent zaleca stosowanie kremu raz dziennie – można aplikować go na skórę ciała, dłoni, a nawet twarzy. Ważne jest jednak, aby nie łączyć go z innymi produktami zawierającymi składnik Luminous630®, aby uniknąć podrażnień.

Wystarczy nakładać krem w niewielkiej ilości i wmasować go w skórę delikatnymi okrężnymi ruchami. Należy jednak zachować ostrożność, unikając kontaktu produktu z oczami i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

Przed pierwszym zastosowaniem warto wykonać test, nakładając niewielka ilość kremu po wewnętrznej stronie przedramienia. Taka próba pozwoli wykluczyć alergie na jakikolwiek składnik produktu.

