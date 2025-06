Po zimie, gdy chcemy zmienić buty na lżejsze i na ogół odkryte, staramy się zrobić wszystko, aby zadbać o swoje stopy. Ostatnio pisałyśmy, że skorupa zniknie z pięt migusiem, gdy użyjesz dwóch kuchennych składników. Nie tylko produkty dostępne w domu są jednak w stanie zadbać o nasze nogi. Warto znaleźć też odpowiedni krem, który stosowany codziennie, zapewni nam piękny wygląd latem. Ja od lat stosuję ten krem do stóp za 15 zł. Zobacz, co to za produkt.

Od lat stosuję ten krem do stóp za 15 zł

Są takie kosmetyki, których nie warto zmieniać, bo świetnie sprawdzają się w pielęgnacji od lat. Tak też jest w przypadku tego kremu. Choć oczywiście zawsze będziemy polecać naturalne i domowe sposoby na gładkie pięty, od czasu do czasu warto wspomóc się kremem - zwłaszcza przed wakacjami, gdy chcemy mieć piękne i zadbane stopy.

Absolutnie niezastąpiony pod tym względem jest krem z mocznikiem marki Ziaja Med. Ten produkt od lat jest dostępny na rynku, a gdy tylko pierwszy raz go użyłam, wiedziałam, że długo się z nim nie rozstanę. I do dziś stosuję go regularnie, sprawiając tym samym, że moje stopy są gładkie jak u niemowlaka.

Kosmetyk dostępny jest nie tylko w firmowych sklepach Ziai. Można go kupić także w Hebe. Jego cena waha się między 15-20 zł - w zależności od miejsca, w którym chcemy go nabyć. Aktualnie najtaniej jest w Hebe za jedyne 14,99 zł.

Krem z mocznikiem Ziaja Med, Fot. materiały promocyjne, ziaja.com

Krem do stóp z mocznikiem Ziaja - skład i działanie

Ten produkt to nawilżająco-wygładzający krem do stóp, który nie tylko nawadnia, ale też ogranicza proces odprowadzania wody ze skóry. Utrzymuje skórę nawilżoną i gładką. Regeneruje szorstkość oraz pęknięcia na piętach. Zmiękcza naskórek i łagodzi dyskomfort związany z tworzeniem się skorupy na stopach.

Głównym składnikiem, który do tego prowadzi, jest 15% mocznika. W tej serii znalazły się także kremy do rąk i do twarzy oraz balsam do ciała.

Sposoby na pielęgnację stóp

Oczywiście istnieją także domowe sposoby na piękne stopy, które warto stosować regularnie, aby nogi pięknie prezentowały się przez całe lato. Wśród nich absolutnym hitem jest babciny sposób na gładkie pięty, który działa błyskawicznie, ale nie tylko.

Również ten sposób z PRL-u sprawi, że twoje pięty będą gładkie jak jedwab. Warto zatem wypróbować różne sposoby, jakie są dostępne i banalnie proste, a potem wybrać opcję idealną dla siebie.