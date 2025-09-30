Zapobieganie powstawaniu „kurzych łapek” i pielęgnacja przeciwstarzeniowa nie musi być skomplikowana. Najistotniejszy jest wybór kosmetyku, który działa kompleksowo i odpowiada na różne potrzeby skóry jednocześnie. Miya Cosmetics BEAUTY.lab to liftingujący krem all-in-one z retinolem. Oto propozycja dla osób, które chcą zadbać o jędrność, koloryt i gładkość skóry, a jednocześnie szukają produktu bezpiecznego również do stosowania w okolicach oczu. Formuła o wysokiej zawartości składników naturalnych została przebadana dermatologicznie i okulistycznie. Dzięki temu masz pewność, że stosujesz kosmetyk odpowiedni dla każdego typu cery – także wrażliwej i naczynkowej.

Jak działa ten krem?

Kosmetyk został zaprojektowany jako intensywna kuracja dla skóry z oznakami starzenia, utratą jędrności, zmarszczkami czy przebarwieniami. Jego wielokierunkowe działanie potwierdzono badaniami. Krem aktywnie napina skórę, poprawia owal twarzy i redukuje wiotkość skóry wokół oczu.

Regularne stosowany zwiększa elastyczność i sprężystość, a także wspiera procesy regeneracyjne. Wygładza zmarszczki, w tym kurze łapki, jednocześnie silnie nawilżając i chroniąc skórę przed utratą wilgoci. W efekcie uzyskujesz spłycenie zmarszczek, bardziej wyrównany koloryt i zredukowane zaczerwienienia oraz przebarwienia.

Składniki, które działają

Najważniejszym elementem formuły jest kompleks liftingujący z podwójnym roślinnym retinolem (2,2%), w którym kluczową rolę odgrywają trzy składniki:

bakuchiol – roślinna alternatywa retinolu o właściwościach przeciwzmarszczkowych i ujędrniających,

– roślinna alternatywa retinolu o właściwościach przeciwzmarszczkowych i ujędrniających, stewia – naturalny składnik wygładzający i napinający skórę,

– naturalny składnik wygładzający i napinający skórę, niacynamid – witamina B3 poprawiająca kondycję skóry, redukująca linie i przebarwienia.

Działanie tego trio wspierają ceramidy, które odbudowują barierę hydrolipidową i poprawiają nawilżenie, a także kwas hialuronowy – intensywnie wiążący wodę i wygładzający skórę od wewnątrz.

Masło shea odżywia i chroni przed przesuszeniem, a ekstrakt z kwiatów stokrotki rozświetla cerę, redukuje cienie i łagodzi zaczerwienienia. Dzięki temu krem odpowiada na kilka problemów jednocześnie – od zmarszczek po nierówny koloryt i suchość skóry.

Jak stosować ten krem?

Krem jest kosmetykiem uniwersalnym i wielofunkcyjnym. Można nakładać go codziennie na całą twarz, w tym na okolice oczu, co wyróżnia go spośród wielu innych produktów z retinolem.

Lekka konsystencja szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy, dlatego świetnie sprawdza się także jako baza pod makijaż.

Produkt można stosować na kilka sposobów: jako klasyczny krem przeciwzmarszczkowy, liftingujący krem pod oczy lub maseczkę napinającą na kontur oczu i ust.

W każdym przypadku formuła działa skutecznie, a dzięki 98% składników pochodzenia naturalnego i wegańskiemu składowi jest bezpieczna także dla cery wymagającej.

