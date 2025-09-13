Szukasz kosmetyków, które zapewnią twojej skórze i włosom nawilżenie i elastyczność, a tym samym sprawią, że zmarszczki będą mniej widoczne? Sięgnij po te z proteinami. Proteiny to białka, czyli podstawowy budulec naszego organizmu. Do produkcji kosmetyków wybiera się proteiny zwierzęce lub roślinne. Które z nich są lepsze?

Reklama

Proteiny — co to takiego?

Proteiny od lat stosowane są do wyrobu kosmetyków, ale dopiero ostatnio zyskały na popularności. Proteiny to nic innego jak białka proste zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu — biorą udział w procesach odbudowy czy regeneracji. Proteiny to klasyczne substancje czynne, stosowane w pielęgnacji.

Proteiny zwierzęce — numer 1 w regeneracji

Proteiny zwierzęce w kosmetykach to substancje takie jak keratyna, kolagen, elastyna, czy proteiny mleczne. Pozyskiwane są z różnych części zwierząt i sprawdzają się w kosmetykach przeznaczonych do intensywnej regeneracji i odbudowy.

Ze względu na swoją budowę mają zdolność do tworzenia mocnych wiązań i dogłębnej penetracji uszkodzonych miejsc włosów czy skóry, co czyni je idealnymi w produktach silnie odbudowujących, takich jak kuracje proteinowe, maski czy odżywki na zniszczone włosy - mówi Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Proteiny roślinne — siła z natury

Proteiny roślinne stosowane w kosmetykach pochodzą np. z soi, pszenicy, ryżu czy owsa. Mają lżejszą strukturę i działają bardziej powierzchniowo niż proteiny zwierzęce. Krótko mówiąc: proteiny roślinne tworzą na skórze i włosach warstwę ochronną, która zapobiega utracie wody. Są one świetnym wyborem do codziennej pielęgnacji dla osób ze skórą wrażliwą.

Jak dodaje Małgorzata Pindur:

Proteiny roślinne dzięki swoim właściwościom emolientowym i nawilżającym doskonale sprawdzają się w lekkich formułach, mgiełkach i odżywkach bez spłukiwania.

Proteiny zwierzęce czy roślinne — które wybrać?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W kosmetykach stosuje się zarówno proteiny roślinne, jak i zwierzęce, a wybór powinien zależeć od przeznaczenia produktu. Proteiny zwierzęce wybieramy, gdy potrzebujemy silnej odbudowy i głębokiego wzmocnienia tkanek, zwłaszcza w kuracjach regenerujących.

Reklama

Proteiny roślinne z kolei lepiej sprawdzą się w codziennej pielęgnacji, ponieważ są znacznie lżejsze, a dodatkowo nawilżają skórę i chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Lepiej też sprawdzają się w pielęgnacji cery wrażliwej.