Gdy wakacje zmierzają ku końcowi, warto zastanowić się nad odpowiednią pielęgnacją, która zapewni naszej skórze nie tylko odpowiedni poziom nawilżenia, ale też ukojenie po opalaniu, kąpielach w słonej wodzie itp. Istnieje jeden produkt, który jest w stanie zadbać wówczas o naszą cerę i ciało jak żaden inny. Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, który nawilża, wygładza zmarszczki i jest niczym "okład". Działa zatem kompleksowo i jest zbawienny, dlatego to mój numer 1 w tym okresie. Zobacz, jak stosować kwas hialuronowy po wakacjach, aby odpowiednio zadbać o swoją skórę.

Reklama

Kwas hialuronowy odżywia skórę po wakacjach

Wakacje to trudny okres dla naszej skóry. Opalanie, promienie słoneczne, kąpiele w słonej wodzie, przebywanie na zewnątrz w wysokich temperaturach - to wszystko sprawia, że cera i ciało stają się przesuszone i wymagają dodatkowych kroków w pielęgnacji. Dlatego należy szczególnie zadbać o nią po sezonie urlopowym.

Po ekspozycji na słońce skóra często staje się odwodniona, podrażniona i bardziej wrażliwa. Kwas hialuronowy jest jednym z najlepszych składników regenerujących w tym okresie, ponieważ zapewnia skórze głębokie nawilżenie, uzupełniając utratę wody spowodowaną promieniowaniem UV i wysoką temperaturą - mówi dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolożka i ekspertka marki Mixa.

Okazuje się, że kwas hialuronowy ma nie tylko działanie nawilżające. To składnik aktywny, który dodatkowo działa jak okład i koi podrażnienia. Można go stosować w czystej postaci lub w formie balsamu czy kremu. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, bez wątpienia warto go włączyć do pielęgnacji powakacyjnej.

Łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację, ponieważ bierze udział w odbudowie warstwy hydrolipidowej skóry. Dzięki właściwościom łagodzącym redukuje nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i pieczenia po opalaniu - dodaje dr Martinek.

Warto sięgać po kosmetyki, które zawierają nie tylko ten element, ale też pozostałe produkty cenne dla pielęgnacji. Okazuje się bowiem, że kwas hialuronowy można łączyć z innymi składnikami aktywnymi.

Kwas hialuronowy nawilża jak najlepszy booster

Kwas hialuronowy nadaje się do każdego typu cery. To bezpieczny składnik, który naturalnie występuje w naszej skórze, a uzupełniając go, jesteśmy w stanie przedłużyć poziom nawilżenia cery oraz zadbać o równowagę hydrolipidową naszej skóry.

Właśnie dlatego kwas hialuronowy działa jak najlepszy booster. Błyskawicznie nawilża cerę oraz skutecznie łagodzi podrażnienia spowodowane nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne, sprawiając jednocześnie, że skóra szybciej się regeneruje.

Dodatkowo duże cząsteczki kwasu hialuronowego działają jak „opatrunek”, chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Właśnie dlatego warto stosować go regularnie - szczególnie po wakacjach, gdy nasza skóra jest wyjątkowo przesuszona i podrażniona.

Pielęgnacja z kwasem hialuronowym po wakacjach krok po kroku

Wiemy już, że kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji. Żeby jednak odpowiednio zadziałał na naszą skórę, musimy pamiętać o stosowaniu go na lekko wilgotne ciało. Warto to zrobić od razu po kąpieli lub po użyciu mgiełki czy toniku. Jeżeli stosujesz czysty kwas hialuronowy, wówczas nałóż na wierzch jeszcze krem nawilżający, aby zamknąć cząsteczki i tym samym zapobiec utracie wody - bez tego ten cenny składnik mógłby przynieść efekty odwrotne do zamierzonych.

Po kąpieli posmaruj całe ciało balsamem z kwasem hialuronowym, który je nawilży i wygładzi. Ukoi też skórę po opalaniu i załagodzi podrażnienia. Następnie przejdź do pielęgnacji cery. Dokładnie umyj twarz, a potem na wilgotną skórę nałóż serum z kwasem hialuronowym. Możesz też postawić na czysty kwas hialuronowy, ale wtedy zmieszaj go z kremem, więc od razu przejdź do kolejnego punktu. Na wilgotną skórę nałóż czysty kwas hialuronowy zmieszany z kremem nawilżający lub postaw na gotowy produkt. Ostatnio wybrałam 3 kremy z kwasem hialuronowym, które działają jak maska, więc warto sięgnąć po jeden z nich.

Reklama

Warto też zdecydować się na pielęgnację włosów kosmetykami z kwasem hialuronowym. Na rynku dostępne są różne szampony, odżywki i maski z tym cennym składnikiem, które zapewnią twoim pasmom odpowiednie nawilżenie po wakacjach.