Spis treści:

Reklama

Odpowiednia pielęgnacja to nie tylko zapewnianie skórze i włosom nawilżenia przy pomocy różnych składników aktywnych. Przede wszystkim warto zadbać o te składniki, które naturalnie występują w naszym ciele, a z wiekiem tracimy je, co skutkuje zwiotczeniem ciała czy posiwieniem i osłabieniem pasm. Szczególnie ważne pod tym względem są proteiny, czyli białka stanowiące budulec naszej skóry i włosów. To właśnie one odpowiadają za regenerację, nawilżenie i wygładzenie ciała. Zobacz, co dokładnie warto o nich wiedzieć.

Proteiny w pielęgnacji - co to takiego i dlaczego są ważne dla skóry i włosów?

Proteiny to białka, które stanowią budulec naszej skóry i włosów. Wraz z wiekiem jednak je tracimy, co skutkuje tym, że cera i ciało tracą elastyczność oraz stają się zwiotczałe. Z kolei włosy mogą być coraz słabsze i posiwiałe. Właśnie dlatego tak istotne jest uzupełnianie protein w postaci pielęgnacji.

Proteiny, czyli białka, to podstawowe „cegiełki” budujące nasze ciało, w tym skórę i włosy. Są złożone z aminokwasów, które łączą się w długie łańcuchy, tworząc strukturę niezbędną do odbudowy i regeneracji tkanek. W kosmetyce skupiamy się głównie na białkach strukturalnych, które wzmacniają i chronią skórę oraz włosy. (...) Stosujemy głównie hydrolizaty protein, czyli rozbite fragmenty tych białek, które są mniejsze i łatwiej przenikają przez warstwę rogową skóry lub włosów. Dzięki temu mogą skuteczniej odbudowywać strukturę, nawilżać i chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo proteiny występują w Naturalnym Czynniku Nawilżającym (NMF) – naturalnej „tarczy” skóry, utrzymującej jej odpowiednie nawodnienie i zdrowy wygląd - tłumaczy Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Regularne stosowanie kosmetyków z proteinami sprawia, że wszystkie te problemy znikają. Dodatkowo pielęgnacja przy użyciu kolagenu, elastyny oraz keratyny pomaga utrzymać zdrowy i młody wygląd skóry, a także zapewnić jej odpowiednią ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Szczególnie kosmetyki z proteinami powinny stosować osoby o cerze suchej oraz dojrzałej i pozbawionej elastyczności. Jeśli chodzi o włosy, tego typu produkty są wskazane przede wszystkim przy mocno zniszczonych oraz osłabionych pasmach.

Proteiny roślinne czy zwierzęce - które wybrać?

Warto się zastanowić nad tym, które proteiny wybrać podczas pielęgnacji. Dzielą się one bowiem na proteiny roślinne i zwierzęce. One z kolei znacznie różnią się nie tylko pochodzeniem, ale też działaniem.

Proteiny zwierzęce to takie, które są zbliżone do tych, jakie naturalnie występują w ludzkim organizmie i są to: kolagen, keratyna oraz elastyna. Jeżeli potrzebujesz silnej odbudowy lub regeneracji skóry czy włosów, to właśnie one są najbardziej wskazane w pielęgnacji. Warto jednak stosować je z umiarem, przede wszystkim wtedy, gdy skóra i włosy najbardziej tego potrzebują. Mają bowiem bardzo silne działanie wzmacniające i odbudowujące tkanki.

Proteiny roślinne pochodzą z kolei m.in. z takich roślin jak jedwab, soja, ryż oraz owies. Są o wiele delikatniejsze i wskazane przede wszystkim w celach zapobiegania utracie budulca i ochrony skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Można po nie sięgać częściej - np. w codziennej pielęgnacji.

Warto jednak pamiętać o tym, że wszystko zależy od typu naszej cery. Może się bowiem okazać, że w przypadku konkretnej skóry to proteiny roślinne poradzą sobie lepiej. Np. w przypadku skóry dojrzałej świetnie sprawdzą się proteiny sojowe, w których zawarte są fitoestrogeny pobudzające produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego w organizmie.

Jakie formy protein są najskuteczniejsze?

Proteiny, które znajdziemy w dostępnych na rynku kosmetykach, mogą być zawarte w różnych formach, które mają wpływ na ich działanie oraz skuteczność. Wyróżnia się 3 główne formy protein:

proteiny całe,

proteiny hydrolizowane,

peptydy białkowe.

Kosmetolodzy są zgodni, że duże cząstki protein działają głównie powierzchownie. Właśnie dlatego lepsze efekty jesteśmy w stanie zauważyć, stosując kosmetyki z proteinami hydrolizowanymi, a już najlepiej z peptydami.

Najskuteczniejsze formy protein w kosmetykach to przede wszystkim hydrolizowane białka oraz peptydy, szczególnie peptydy sygnałowe. Hydrolizaty białek (np. jedwabiu, mleka, soi czy pszenicy) silnie wiążą wodę, zapewniając nawilżenie, regenerację i ochronę włosów oraz skóry. Niskocząsteczkowe peptydy biologicznie aktywne stymulują syntezę kolagenu, elastyny i procesy naprawcze, wspomagając odmładzanie - dodaje Małgorzata Pindur, ekspertka marki Clarena.

Warto wziąć pod uwagę również składniki aktywne, które wspierają działanie protein. Do najczęściej występujących w kosmetykach należą witamina C oraz minerały.

Najpopularniejsze proteiny w pielęgnacji - jak je stosować?

Nie da się ukryć, że największą popularnością cieszą się proteiny zwierzęce:

kolagen,

elastyna,

keratyna.

To właśnie je najczęściej możemy spotkać w składach kosmetyków i suplementów. Każda z tych protein ma inny wpływ na nasz wygląd.

Kolagen w pielęgnacji

Kolagen to ostatnio jeden z najpopularniejszych rodzajów protein, po które sięgają kobiety. Naturalnie w organizmie zaczyna on zanikać po 25. roku życia i właśnie wtedy warto wprowadzić go do pielęgnacji. Jest on kluczowym białkiem strukturalnym skóry i stanowi dla niej swoiste rusztowanie. Pomaga utrzymywać prawidłowe nawilżenie, zapobiega powstawaniu zmarszczek, uelastycznia skórę i nadaje jej jędrności. Przyspiesza też regenerację cery.

Elastyna w pielęgnacji

Elastynę również warto wprowadzić do pielęgnacji w okolicach 25. roku życia. Jest to białko odpowiadające za elastyczność i sprężystość skóry. To właśnie jej braki odpowiadają m.in. za powstawanie zmarszczek mimicznych. Warto ją zatem uzupełniać szczególnie w miejscach, które są na nie narażone.

Keratyna w pielęgnacji

Keratyna to proteiny, które warto zacząć uzupełniać już po 20. roku życia. Szczególnie wtedy, gdy nasze pasma są narażone na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Keratynę stosuje się bowiem właśnie w pielęgnacji włosów. Jest ona ich głównym budulcem, wzmacnia również paznokcie. Stąd wiele odżywek z keratyną, które mają regenerować płytki i kosmyki. Dodatkowo keratyna sprawia, że włosy są wygładzone, nie puszą się i nie wypadają.

Reklama

Kto powinien unikać protein w pielęgnacji?

Proteiny, w związku z tym, że naturalnie występują w skórze, są z reguły bezpieczne dla każdego. Warto jednak zachować ostrożność w ich stosowaniu, szczególnie wtedy, gdy mamy alergię na białko zwierzęce lub roślinne. Również osoby z wrażliwą skórą powinny ostrożnie dobierać kosmetyki z proteinami. Warto też, aby wcześniej skonsultowały się z dermatologiem, który najlepiej podpowie im, jakie substancje będą odpowiednie dla ich skóry. Również osoby, które posiadają cerę tłustą i trądzikową, powinny zachować ostrożność i skontaktować się z profesjonalistą.