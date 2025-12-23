Wybrałam top 3 serum z niacynamidem. Zacznij używać teraz, wiosną skóra ci podziękuje
Wybrałam top 3 serum z niacynamidem, które jako redaktorka beauty mogę polecić z ręką na sercu. Te kosmetyki cudnie nawilżą i zregenerują cerę, przygotowując ją już na wiosnę. Poznaj te produkty.
Niacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry, cudnie przedłuża poziom nawilżenia cery, a także świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej. To bezpieczny składnik aktywny, który doskonale nadaje się do różnych typów cery. Wystarczy dobrać odpowiednie produkty.
Ostatnio wybrałam 3 top kremy z niacynamidem do 60 zł, które nawilżają i zostawiają efekt satin skin. Warto pogłębić tę pielęgnację, dopasowując odpowiednie serum z niacynamidem. Wybrałam 3 kosmetyki o różnym stężeniu i cenie. Tylko od ciebie zależy, po których z nich sięgniesz podczas swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Oto top 3 serum z niacynamidem, na które stawiam jako redaktorka beauty.
1. Bielenda - Serum normalizująco-wygładzające z niacynamidem. Cena: 32,99 zł za 30 ml
Bielenda stworzyła całą serię serum do twarzy opartych na różnych składnikach aktywnych, które są przeznaczone do wielu typów cery. Absolutnie niezastąpiona pod tym względem jest opcja z niacynamidem, która nie tylko wyrównuje stan bariery hydrolipidowej, ale też cudownie wygładza i działa przeciwzmarszczkowo.
To serum niweluje przebarwienia oraz przywraca skórze gładkość i świeży wygląd. Dodatkowo zapobiega odchodzeniu wody z cery, przeciwdziałając przesuszeniom. Regeneruje, rewitalizuje skórę, ujednolica koloryt oraz zmniejsza widoczność porów i wydzielanie sebum. Działa również normalizująco i rozświetlająco.
2. BasicLab - Serum zmniejszające niedoskonałości z niacynamidem 5%. Cena: 169 zł za 30 ml
To serum udowadnia, że wysokie stężenie niacynamidu nie zawsze ma sens. Kluczowe jest to, z jakim jeszcze składnikami aktywnymi jest on połączony, no i oczywiście w jaki sposób wpływa na stan naszej cery. A to serum od BasicLab ma działanie równe innym produktom tego typu o znacznie wyższej zawartości niacynamidu.
Ten kosmetyk ma potwierdzone działanie seboregulujące. Jest doskonałe do cery normalnej i mieszanej, a także skłonnej do trądziku, ponieważ zapobiega tego typu zmianom. Ma też silne działanie przeciwstarzeniowe - zapobiega powstawaniu zmarszczek i cudnie wygładza skórę. Dba o właściwy poziom nawilżenia i odpowiedni koloryt cery.
3. Eveline Cosmetics - Serum Shot Kuracja z niacynamidem na twarz, szyję i dekolt. Cena: 39,99 zł za 30 ml
Na koniec serum, które warto połączyć w jednej pielęgnacji z kremem z tej samej serii - wtedy zadziałają z podwójną siłą. Ale już samo serum ma wiele cennych właściwości, dla które warto włączyć je do codziennej pielęgnacji skóry - przede wszystkim tłustej, ponieważ zmniejsza wydzielanie sebum i chroni przed powstawaniem zmian trądzikowych. To jednak nie wszystko.
Serum od Eveline przyspiesza regenerację skóry. Zmniejsza stany zapalne oraz pozostawia cerę widocznie zregenerowaną i odświeżoną. Doskonale nawilża, wygładza i zapobiega powstawaniu zmarszczek w kuracji przeciwstarzeniowej.
