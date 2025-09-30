Jesienią i zimą 2025 stawiamy na wyraziste odcienie paznokci. Hitem będzie np. ribbon manicure, który szczególnie popularny jest w wersji brązowej. Z kolei baby blue nails wracają do łask i będą mocniej rzucać się w oczy. Każda jesieniara marzy jednak o "przytulnych" paznokciach, które będą dobrze komponować się z kocykiem i ulubionym kaszmirowym swetrem. I właśnie tak jest z tą stylizacją. Warm greige nails to najmodniejszy manicure na jesień 2025.

Ciepłe szarości to must have na jesień 2025. I właśnie na taki kolor będziemy stawiać w tym sezonie na paznokciach. To uniwersalny manicure, który świetnie pasuje do wszystkich jesiennych stylizacji. A do tego stanowi świętną alernatywę dla wyrazistych brązów np. chestnut manicure.

Warm greige nails to paznokcie idealne dla minimalistek, ale też dla wszystkich kobiet, które uwielbiają jesienny klimat. To manicure, który może być klasyczny, ale też trochę bardziej z pazurem. Od czego dokładnie to zależy?

Modne paznokcie na jesień 2025 - ciepły szary

Aby stworzyć manicure w stylu warm greige nails, wystarczy wybrać lakier w kolorze szarym, ale musi mieć ciepły odcień. Tak pomalowana płytka w jednym odcieniu to idealna opcja dla minimalistek, które chcą podkreślić swój wygląd, ale nie zamierzają rzucać się w oczy.

Jeżeli natomiast chcesz stworzyć stylizację paznokci z pazurem, dodaj do tego wzorki. Białe lub czekoladowe będą świetnie prezentować się na tym ciepłym odcieniu szarości. Dobrze sprawdzi się także efekt lustra.

Warm greige nails - inspiracje

Wybrałam 3 inspiracje na stylizację paznokci warm greige nails. Dobrze się zastanów, która z nich podoba ci się najbardziej i zapisz sobie na później, aby pokazać stylistce. Jesienią to największy hit.