Choć jesień kojarzy się z szarością i chłodem, w manicure królują wtedy ciepłe, głębokie barwy. Jednym z najgorętszych trendów jest kasztanowy manicure - idealny kompromis między klasyką a modowym twistem. To propozycja, która nigdy się nie nudzi, bo można ją nosić w minimalistycznej wersji solo albo urozmaicić zdobieniami, tworząc bardziej wyszukane stylizacje.

Chestnut manicure, czyli jesienna elegancja

Kolor kasztanowy to odcień, który plasuje się gdzieś pomiędzy czekoladowym brązem a subtelnym bordo lub kolorem wina. Dzięki temu wygląda szlachetnie, a zarazem nie jest przytłaczający. Doskonale komponuje się z neutralnymi stylizacjami - bielą, beżem, szarością czy czernią w stylu old money. Świetnie uzupełnia też bardziej wyraziste barwy, takie jak zieleń butelkowa czy odcienie musztardowe. Możesz nosić je do prostych minimalistycznych outfitów albo tych bardziej szalonych, w żywych kolorach, które kontrastują z jesienią.

W porównaniu z klasyczną czerwienią kasztanowy manicure jest mniej oczywisty, ale równie elegancki. Jego dodatkowym atutem jest uniwersalność także w kontekście urody - pasuje do różnych karnacji, kształtów paznokci i ich długości. Zakochają się w nim zarówno blondynki z porcelanową skórą, jak i bardziej opalone czy "oliwkowe" brunetki.

Kasztanowe lakiery hybrydowe (od lewej): Yoshi Espresso Impresso, Olti nr 97 Deep Red, Hola Beauty nr 58 Esencia del Amor. Lakiery klasyczne (od lewej): Essie nr 50 Bordeaux, Manucurist Green Chestnut, Butter London Afters, fot. mat. prasowe

Jak nosić chestnut manicure tej jesieni?

Możliwości stylizacji kasztanowych paznokci jest naprawdę sporo - wszystko zależy od okazji i osobistych preferencji. Najprostsza wersja to jednolite, kasztanowe paznokcie pokryte błyszczącym topem. To idealny wybór do pracy, na spotkanie biznesowe czy na co dzień, kiedy chcesz wyglądać elegancko bez zbędnych dodatków.

Jeśli lubisz zdobienia na paznokciach i stylizacje w typie oud nails, wybierz złoto. Kasztanowe odcienie doskonale się z nim komponują. Możesz postawić na delikatne zdobienia w postaci złotych folii, cienkich pasków czy drobnego brokatu na jednym paznokciu. To opcja idealna na wieczorne wyjście.

Jeśli kasztanowy wydaje ci się zbyt ciemny, możesz połączyć go z odcieniami nude. Subtelne przejścia ombre albo zestawienia pół na pół na wyglądają nowocześnie i lekko. Możesz także postawić na delikatny akcent, np. w postaci kasztanowego french manicure. Ciemna końcówka na subtelnej bazie zawsze dobrze wygląda i sprawdza się zarówno na co dzień, jak i w oficjalnych sytuacjach.

