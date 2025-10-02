Jesienią motywy sezonowe wracają nie tylko do garderoby, ale też na paznokcie. W tym sezonie jednym z najmodniejszych stylów manicure jest pumpkin nails, czyli stylizacja inspirowana sezonem na dynie: ciepłe pomarańczowe barwy, akcenty w odcieniach cynamonu, brązu, zieleni, złota i drobne zdobienia.

To spojrzenie na manicure jako element sezonowej zabawy. Trend ten pojawia się co roku, ale w edycji 2025 przynosi kilka zmian i niuansów, które sprawiają, że wygląda świeżo i staje się bardziej uniwersalny. Jeśli dotąd wydawał ci się zbyt komiksowy, teraz masz szansę po niego sięgnąć.

Cechy charakterystyczne pumpkin nails

Kolorystyka inspirowana paletą jesienną, czyli typowe dyniowe pomarańcze, rdzawe tony, ciepłe brązy, oliwki czy musztardowe akcenty. Możesz też spotkać stonowane wersje: przytłumione pomarańcze, nude z pomarańczowym podtonem, a nawet wersje z nutą cegły czy rdzawego pomarańczu.

Motyw dyni jako zdobienie to małe kreski i kształty sugerujące dynię, w postaci konturowania lub jako akcent na jednym paznokciu. Nie musi to być pełna dynia — wystarczy element, który przywiedzie dynię na myśl.

W 2025 modny jest kontrast: mieszanie połysku, matu, chromu lub metalicznych akcentów na tle ciepłych barw dyniowych.

W przeciwieństwie do wcześniejszych sezonów, gdzie często dominowały intensywne, jaskrawe pomarańcze, teraz trend wyraźne odchodzi od manikiuru „na Halloween” i podąża bardziej w stronę codziennego, jesiennego stylu.

Czym różni się pumpkin nails 2025 od poprzednich lat?

Dawniej dominowały czyste, żywe pomarańcze, kontrastujące z czernią lub ciemną zielenią. Teraz królują ceglaste pomarańcze, rdzawe niuanse, odcienie śliwkowo-pomarańczowe,— czyli bardziej stonowana wersja pomarańczu.

W ramach zdobień mniej dosłownej dyni, a więcej akcentów abstrakcyjnych. Raczej linie i wzory przypominające dynię zamiast pełnych grafik, ewentualnie fragment dyni. Pozwala to uniknąć efektu karnawałowego.

W 2025 roku trendy łączą pumpkin nails z innymi popularnymi motywami – francuskie końcówki w odcieniach pomarańczowo-brązowych, geometryczne wzory, miszmasz (jeden paznokieć z motywem dyni, reszta stonowana), czasami metaliczne akcenty.

Lepszy jest mat, aksamitne wykończenie, efekty velvet, raczej mniej połysku, choć może się pojawić na 1-2 paznokciach.

