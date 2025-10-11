Jeansy możesz łączyć z wieloma rzeczami — z jedwabną koszulą, koszulą w kratę, swetrem czy z bluzą. Te połączenia już cię nudzą? Nic dziwnego — są to już stare i można powiedzieć "wyświechtane" zestawienia. Ale nie martw się, idzie nowe.

Długo się zastanawiałam, z czym połączyć jeansy i to nie tylko te klasyczne. Aż w końcu mnie "olśniło". Idealne połączenie to jeansy z jeansową koszulą — trochę oldschoolowe, trochę nowoczesne, czyli dokładnie takie, jakie teraz królują trendy.

Koszula - Fot. zara.com

Historia jeansowej koszuli

Pierwsze koszule jeansowe zaczęto produkować pod koniec XIX jako element ubioru kowbojów, górników i farmerów. Były trwałe, praktyczne i odporne na zabrudzenia. Z czasem koszula jeansowa stała się symbolem amerykańskiego stylu i wolności.

W latach 50. XX wieku, za sprawą ikon takich jak James Dean czy Marlon Brando, denim trafił do mody młodzieżowej i przestał być jedynie ubraniem roboczym. W kolejnych dekadach koszula jeansowa wracała w różnych odsłonach — od stylu hippie w latach 70., przez modę country i rockową w latach 80., aż po streetwear i modę unisex współcześnie.

Czy czym nosić jeansowy duet?

Wbrew pozorom duet — jeansy i denimowa koszula — nie jest zbyt trudny do stylizacji. Oczywiście możesz iść w klasykę i połączyć go z kowbojkami i torbą typu worek z frędzlami. Ale nie zapominaj, że moda to zabawa. Ja do jeansowego duetu założyłabym szpilki i błyszczącą kopertówkę, a na ramiona futro. Ciekawie wyglądają też swetry założone na denimową koszulę — klasyka, ale w nonszalanckim wydaniu.

Jeans na pokazach jesień-zima 2025/2026

W denimowych połączeniach oczywiście specjalizuje się Diesel, ale w tym sezonie więcej marek sięgnęło po ten kultowy materiał. U Gucci mogliśmy podziwiać denimowe kurtki. Dolce & Gabbana zachwycili spodniami z podwójną talią, a Simone Rocha kurtką ze spódnicą. Jeans widzieliśmy jeszcze u: Chanel, Prady, Isabel Marant i Coach.

Jeansowy duet — garść inspiracji

Nie ma wątpliwości, że jeansy i denimowa koszula to hit sezonu jesień-zima 2025/2026, a ty dalej nie wiesz, z czym łączyć ten modny duet. Oto kilka inspiracji specjalnie dla ciebie.