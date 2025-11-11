Czym wyróżnia się kardigan z frędzlami od Zary?

Zara ponownie zaskakuje swoją kolekcją – tym razem prezentując kardigan z dzianiny z frędzlami z efektem szczotkowania. To nie jest zwykła narzutka. To stylowy, dopracowany w detalach element garderoby, który wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale też funkcjonalnością. Jego okrągły dekolt, długi rękaw i ozdobne frędzle z tkaniny o miękkim, szczotkowanym wykończeniu tworzą wyjątkowy design, który zachwyca.

Z przodu znajduje się zapięcie na subtelną haftkę, co podkreśla elegancki charakter tego dzianinowego kardiganu. Wszystko to sprawia, że nie tylko świetnie wygląda, ale też grzeje – i to lepiej niż niejeden płaszcz czy kurtka.

Kardigan z frędzlami z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Dlaczego kardigan może zastąpić kurtkę?

Choć może brzmieć to nieprawdopodobnie, ten dzianinowy kardigan z frędzlami naprawdę może stanowić alternatywę dla klasycznej kurtki. Ciepło, jakie zapewnia, porównywane jest do przytulnego kominka w zimny dzień. Wszystko dzięki przemyślanemu składowi materiałów – 73% poliester, 19% poliamid, 7% wełna oraz 1% elastan.

Wełna odpowiada za właściwości termoizolacyjne, poliester zwiększa wytrzymałość i odporność na zimno, a domieszka elastanu sprawia, że kardigan świetnie dopasowuje się do sylwetki. Efekt szczotkowania sprawia, że materiał jest przyjemny w dotyku i dodatkowo chroni przed zimnem.

Dzięki temu kardigan Zara jest idealnym rozwiązaniem na chłodniejsze dni, kiedy nie chcemy jeszcze sięgać po ciężką kurtkę, a zależy nam na stylu i komforcie.

Gdzie i za ile kupić modny kardigan z frędzlami?

Kardigan z dzianiny z frędzlami z efektem szczotkowania dostępny jest w sklepach stacjonarnych Zara oraz w sprzedaży online na oficjalnej stronie internetowej marki. Cena tego stylowego hitu sezonu wynosi 249,00 PLN.

To nie tylko modna inwestycja na jesień, ale również świetny wybór dla wszystkich, którzy chcą łączyć styl z ekologią. Jeśli szukasz ciepłego, wygodnego i designerskiego ubrania, które może z powodzeniem zastąpić kurtkę, ten kardigan z frędzlami od Zary to strzał w dziesiątkę.

