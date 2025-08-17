Chipsy z kabaczka robię na słodko. Dodaję 2 sekretne składniki
Domowe chipsy z kabaczka na słodko to pomysł na przekąskę lub lekki obiad. Zamiast tradycyjnych frytek czy ziemniaków, sięgnij po krążki obtoczone w wyjątkowej panierce. Dodaję do nich 2 składniki, które całkowicie zmieniają to danie. Aż trudno się oderwać od jedzenia.
Chipsy z kabaczka na słodko są zaskakujące i sycące. Stanowią smaczną samodzielną przekąskę albo mogą być dodatkiem do letniego obiadu. Śmiało możesz nimi zastąpić frytki, gotowane lub pieczone ziemniaki. Zamiast kabaczka równie dobrze możesz użyć jego bardziej popularną kuzynkę – cukinię. Przekonaj się, że plastry z kabaczka mona przyrządzać nie tylko z ziołami i startym serem. W wersji na słodko są również godne polecenia.
Jak zrobić chipsy z kabaczka na słodko?
Te dwa „tajemnicze” składniki, które dodaję do kabaczka to miód i cynamon. Dzięki nim krążki smakują wyjątkowo i są delikatnie słodkie. W połączeniu z panierką z bułki tartej wychodzi świetna chrupiąca przekąska, od której trudno się oderwać. Smakuje i dużym, i małym.
Tak zrobisz chipsy z kabaczka w oryginalnej słodkiej wersji.
Składniki:
- 1 kabaczek
- 2 łyżki miodu
- 1 płaska łyżeczka cynamonu
- 1 jajko
- 2-3 łyżki mleka
- ½ szklanki bułki tartej
- olej
Zamiast kabaczka z powodzeniem możesz wykorzystać cukinię. Nie musisz jej obierać, bo zwykle ma cieńszą skórkę. Bułkę tartą możesz zastąpić panko albo panierką bezglutenową.
Przygotowanie:
- Umyj, obierz i pokrój kabaczka w cienkie plasterki. Posól i po chwili osusz ręcznikiem papierowym.
- W miseczce dokładnie wymieszaj jajko z mlekiem.
- W osobnej misce wymieszaj bułkę tartą z cynamonem. Jeżeli lubisz smak tej przyprawy, możesz posypać nią plasterki kabaczka.
- Każdy plasterek zanurz w jajku, a następnie obtocz w bułce tartej.
- Smaż na dobrze rozgrzanym oleju na złocisto z obu stron. Albo zrób je w piekarniku: Połóż na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem, spryskaj odrobiną oleju i piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 15 minut (tak przygotowane będą mniej kaloryczne niż smażone).
- Po usmażeniu ułóż je na ręczniku papierowym, aby odsączyć nadmiar oleju.
- Na końcu jeszcze ciepłe chipsy z kabaczka polej miodem.
Ta przekąska najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu.
Co jeszcze możesz zrobić z kabaczka?
Kabaczek to sezonowe warzywo, które ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Jego neutralny smak oraz konsystencja sprawiają, że nadaje się do różnorodnych dań zarówno słodkich, jak i słonych. Kabaczek jest kuzynką cukinii i podobnie jak ona należy do rodziny dyniowatych. W przepisach zwykle można te warzywa stosować zamiennie.
Wypróbuj np. placków z kabaczka albo krążków z kabaczka. Szukasz pomysłu na ciekawy deser? Sprawdź przepis na ciasto z kabaczka w stylu brownie albo muffiny z kabaczkiem. A jeśli poszukujesz więcej inspiracji, to przeczytaj: Co zrobić na obiad z kabaczka?
Czytaj także: