Chipsy z kabaczka na słodko są zaskakujące i sycące. Stanowią smaczną samodzielną przekąskę albo mogą być dodatkiem do letniego obiadu. Śmiało możesz nimi zastąpić frytki, gotowane lub pieczone ziemniaki. Zamiast kabaczka równie dobrze możesz użyć jego bardziej popularną kuzynkę – cukinię. Przekonaj się, że plastry z kabaczka mona przyrządzać nie tylko z ziołami i startym serem. W wersji na słodko są również godne polecenia.

Jak zrobić chipsy z kabaczka na słodko?

Te dwa „tajemnicze” składniki, które dodaję do kabaczka to miód i cynamon. Dzięki nim krążki smakują wyjątkowo i są delikatnie słodkie. W połączeniu z panierką z bułki tartej wychodzi świetna chrupiąca przekąska, od której trudno się oderwać. Smakuje i dużym, i małym.

Tak zrobisz chipsy z kabaczka w oryginalnej słodkiej wersji.

Składniki:

1 kabaczek

2 łyżki miodu

1 płaska łyżeczka cynamonu

1 jajko

2-3 łyżki mleka

½ szklanki bułki tartej

olej

Zamiast kabaczka z powodzeniem możesz wykorzystać cukinię. Nie musisz jej obierać, bo zwykle ma cieńszą skórkę. Bułkę tartą możesz zastąpić panko albo panierką bezglutenową.

Przygotowanie:

Umyj, obierz i pokrój kabaczka w cienkie plasterki. Posól i po chwili osusz ręcznikiem papierowym. W miseczce dokładnie wymieszaj jajko z mlekiem. W osobnej misce wymieszaj bułkę tartą z cynamonem. Jeżeli lubisz smak tej przyprawy, możesz posypać nią plasterki kabaczka. Każdy plasterek zanurz w jajku, a następnie obtocz w bułce tartej. Smaż na dobrze rozgrzanym oleju na złocisto z obu stron. Albo zrób je w piekarniku: Połóż na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem, spryskaj odrobiną oleju i piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 15 minut (tak przygotowane będą mniej kaloryczne niż smażone). Po usmażeniu ułóż je na ręczniku papierowym, aby odsączyć nadmiar oleju. Na końcu jeszcze ciepłe chipsy z kabaczka polej miodem.

Ta przekąska najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu.

Chipsy z kabaczka na słodko, fot. Getty Images, nata_vkusidey

Co jeszcze możesz zrobić z kabaczka?

Kabaczek to sezonowe warzywo, które ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Jego neutralny smak oraz konsystencja sprawiają, że nadaje się do różnorodnych dań zarówno słodkich, jak i słonych. Kabaczek jest kuzynką cukinii i podobnie jak ona należy do rodziny dyniowatych. W przepisach zwykle można te warzywa stosować zamiennie.

Wypróbuj np. placków z kabaczka albo krążków z kabaczka. Szukasz pomysłu na ciekawy deser? Sprawdź przepis na ciasto z kabaczka w stylu brownie albo muffiny z kabaczkiem. A jeśli poszukujesz więcej inspiracji, to przeczytaj: Co zrobić na obiad z kabaczka?

