Plastry kabaczka w cieście to pomysł na prosty letni obiad lub kolację. Są w środku miękkie i soczyste, a na zewnątrz chrupiące. Do przygotowania placuszków możesz użyć również cukinii, bliskiej kuzynki kabaczka. Jednak ze względu na to, że kabaczek ma gęstszy miąższ i mniej wody wydaje się lepiej sprawdzać w tym przepisie. Nie zwlekaj z ich przyrządzeniem, bo sierpień to okres najlepszych zbiorów tego warzywa. Dodanie „sekretnego” składnika sprawi, że krążki zawsze wyjdą chrupiące.

Placki z kabaczka w cieście – składniki

2 kabaczki

1 szklanka mąki pszennej

3-5 łyżek mąki ziemniaczanej

2 jajka

pół szklanki mleka

sól i pieprz do smaku

olej

Mąka ziemniaczana jest tajemniczym składnikiem, dzięki któremu placki będą apetycznie chrupać. Wchłania wodę z warzywa, dlatego panierka z ciasta nie rozmięka. Do tego ważne jest smażenie ich na dobrze rozgrzanym oleju – nie wchłoną wówczas za bardzo tłuszczu. Do ciasta możesz dodać ulubione przyprawy, np. posiekany koperek, słodką paprykę w proszku lub oregano.

Jak zrobić chrupiące placki z kabaczka?

Kabaczek umyj, obierz skórkę i pokrój na około 1-centymetrowe plastry. Oprósz je solą i odstaw na 15 minut. W misce dokładnie wymieszaj jajka, pół szklanki mleka, sól, pieprz i szklankę mąki pszennej. Powstanie gęste ciasto.

Każdy z plasterków kabaczka najpierw obtaczaj w mące ziemniaczanej, następnie zanurzaj w cieście i przekładaj na mocno rozgrzany olej na patelni. Smaż z obu stron, aż placuszki się zarumienią. Przekładaj na ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Podawaj od razu.

Co jeszcze zrobić na obiad z kabaczka?

Kabaczek to niezwykle uniwersalne warzywo, na które właśnie mamy sezon. Warto wykorzystać go do przyrządzenia obiadu z kabaczka np. łódeczek faszerowanych mięsem mielonym lub w wersji wegetariańskiej – kaszą i warzywami. Inną opcją na letni obiad z tym warzywem jest leczo. Plastry kabaczka mogą też zastąpić płaty makaronu w lasagne. Wypróbuj chrupiących placków z kabaczka albo zapiekanki z kabaczkiem. Możesz też zrobić z niego zupę krem, podobnie jak z cukinii.

