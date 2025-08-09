Te placki z kabaczka są lepsze niż ziemniaczane. 1 składnik sprawia, że idealnie chrupią
Placki z kabaczka to prosty pomysł na letni obiad, który przypadnie do gustu dorosłym i dzieciom. Aby danie było chrupiące, dodaj do ciasta przed smażeniem 2 łyżki specjalnej panierki.
Placki z kabaczka to smaczna opcja na letni obiad. Są łatwe do zrobienia i nie potrzeba do nich wielu dodatków. Mają też mniej kalorii od klasycznych placków ziemniaczanych. Zazwyczaj smakują zarówno dorosłym, jak i dzieciom, którym przy okazji możesz przemycić porcję warzyw. Takie placki zrobisz też z mniej dojrzałej wersji kabaczka, czyli popularniejszej cukinii. Dodanie do potrawy „tajemniczego” składnika sprawi, że placki staną się wyjątkowo chrupiące.
Składniki na chrupiące placki z kabaczka z panko
- 2 kabaczki
- 2 jajka
- 4 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki panko
- sól i pieprz do smaku
- olej do smażenia
Panko, czyli lekka panierka z drobno mielonego chleba, to „sekretny” składnik, który spowoduje, że placki będą bardziej chrupkie. Dla wyrazistszego aromatu możesz dodać do ciasta startą cebulę i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Smak będzie bogatszy, gdy użyjesz przypraw, np. oregano, tymianku, czarnuszki, kurkumy, szczypiorku lub natki pietruszki. Niektórzy do placków z kabaczka dodają też starty twardy ser, jak parmezan – zwiększa chrupkość i urozmaica smak dania.
Jak zrobić placki z kabaczka z panko?
Zacznij od starcia czystych i obranych kabaczków na tarce o grubych oczkach. Posól całość i odstaw na 15 minut, żeby warzywo puściło soki. Po tym czasie odciśnij kabaczka z nadmiaru wody i przełóż do czystej miski.
Dodaj pozostałe składniki, czyli mąkę, panierkę panko, jajka, solidną szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszaj całość. Placki smaż z obu stron na mocno rozgrzanym oleju i na średniej mocy palnika, żeby się nie przypalały. Zakończ smażenie, gdy będą złociste. Odciśnij nadmiar tłuszczu ręcznikiem papierowym.
Placki możesz jeść bez żadnych dodatków, ale najlepiej smakują z sosem czosnkowym lub koperkowym na bazie jogurtu.
Z czego jeszcze zrobisz chrupiące placki?
Placki podobne do tych z kabaczków lub cukinii zrobisz też z innych warzyw. Nie licząc powszechnie stosowanych ziemniaków, do ich przyrządzenia równie dobrze nadają się buraki, bataty, kalafior, brokuły, seler czy korzeń pietruszki. Każde z tych warzyw nadaje potrawie swojego niepowtarzalnego aromatu. Polecamy też placki z marchewki, które są słodsze od tych z cukinii i równie apetycznie chrupią.
