Placki z kabaczka to smaczna opcja na letni obiad. Są łatwe do zrobienia i nie potrzeba do nich wielu dodatków. Mają też mniej kalorii od klasycznych placków ziemniaczanych. Zazwyczaj smakują zarówno dorosłym, jak i dzieciom, którym przy okazji możesz przemycić porcję warzyw. Takie placki zrobisz też z mniej dojrzałej wersji kabaczka, czyli popularniejszej cukinii. Dodanie do potrawy „tajemniczego” składnika sprawi, że placki staną się wyjątkowo chrupiące.

Składniki na chrupiące placki z kabaczka z panko

2 kabaczki

2 jajka

4 łyżki mąki pszennej

2 łyżki panko

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia

Panko, czyli lekka panierka z drobno mielonego chleba, to „sekretny” składnik, który spowoduje, że placki będą bardziej chrupkie. Dla wyrazistszego aromatu możesz dodać do ciasta startą cebulę i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Smak będzie bogatszy, gdy użyjesz przypraw, np. oregano, tymianku, czarnuszki, kurkumy, szczypiorku lub natki pietruszki. Niektórzy do placków z kabaczka dodają też starty twardy ser, jak parmezan – zwiększa chrupkość i urozmaica smak dania.

Jak zrobić placki z kabaczka z panko?

Zacznij od starcia czystych i obranych kabaczków na tarce o grubych oczkach. Posól całość i odstaw na 15 minut, żeby warzywo puściło soki. Po tym czasie odciśnij kabaczka z nadmiaru wody i przełóż do czystej miski.

Dodaj pozostałe składniki, czyli mąkę, panierkę panko, jajka, solidną szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszaj całość. Placki smaż z obu stron na mocno rozgrzanym oleju i na średniej mocy palnika, żeby się nie przypalały. Zakończ smażenie, gdy będą złociste. Odciśnij nadmiar tłuszczu ręcznikiem papierowym.

Placki możesz jeść bez żadnych dodatków, ale najlepiej smakują z sosem czosnkowym lub koperkowym na bazie jogurtu.

Z czego jeszcze zrobisz chrupiące placki?

Placki podobne do tych z kabaczków lub cukinii zrobisz też z innych warzyw. Nie licząc powszechnie stosowanych ziemniaków, do ich przyrządzenia równie dobrze nadają się buraki, bataty, kalafior, brokuły, seler czy korzeń pietruszki. Każde z tych warzyw nadaje potrawie swojego niepowtarzalnego aromatu. Polecamy też placki z marchewki, które są słodsze od tych z cukinii i równie apetycznie chrupią.

