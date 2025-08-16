Ciasto z kabaczka w stylu brownie to mój numer 1. Jest wilgotne w środku i rozkosznie czekoladowe
Ciasto czekoladowe z kabaczka może wydać się czymś zaskakującym, a nawet niezbyt smacznym, jednak warto się przekonać, że jest pyszne. Smak warzywa w tym deserze jest niewyczuwalny. Dodanie kabaczka sprawia, że ciasto jest wilgotne, i zastępuje częściowo niezdrowe składniki. Sprawdź, jak zrobić najlepsze brownie z kabaczka.
Jeżeli lubisz ciasta czekoladowe, to ten przepis ci się spodoba. Deser w stylu brownie z kabaczka jest mocno czekoladowy i wilgotny w środku (chociaż ciasto wygląda na suche). To warzywo ma neutralny smak, dlatego może być składnikiem nie tylko dań słonych, ale i słodkich. Kabaczek jest właściwie niewyczuwalny, działa niczym „tajny agent”, robiąc po cichu całą robotę. Nadaje ciastu niepowtarzalnej konsystencji, sprawia, że jest wilgotne w środku, spaja całość i zastępuje częściowo mniej zdrowe składniki. Oto jak je zrobić.
Czekoladowe ciasto z kabaczka w stylu brownie – składniki
- 2 szklanki startego na drobnych oczkach kabaczka
- 2 jajka
- 1 szklanka cukru brązowego
- 1/2 szklanki rozpuszczonego masła
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1/2 szklanki kakao bez cukru
- 100 g gorzkiej czekolady
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
- opcjonalnie: 4 łyżki posiekane orzechów
Kabaczek możesz w tym przepisie zastąpić cukinią. Należy ją jednak wcześniej trochę posolić, odstawić na 15 minut, a następnie odcisnąć i wypłukać z soli.
Ciasto z kabaczka w stylu brownie – sposób przygotowania
Kabaczek zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Wcześniej usuń pestki i skórkę. Odciśnij starty miąższ z nadmiaru wody. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. W misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Dodaj masło i ekstrakt waniliowy. Wymieszaj.
Połącz w drugiej misce suche składniki: mąkę, kakao, proszek do pieczenia i sól, a następnie dodaj je do mokrych składników. Całość wymieszaj. Na końcu dodaj do straty drobno kabaczek oraz roztopioną czekoladę. Na tym etapie możesz również wmieszać w masę posiekane orzechy.
Masę delikatnie przełóż do foremki lub tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180°C przez 20-25 minut. Krój po wystudzeniu.
To ciasto czekoladowe wyśmienicie smakuje bez dodatków, ale możesz je też podawać na ciepło z kulką lodów waniliowych i bitą śmietaną.
Inne desery z kabaczka
Kabaczek to niezwykle wszechstronne warzywo. Dzięki swojej konsystencji i neutralnemu smakowi można przemienić je w wiele wspaniałych dań, w tym deserów. Z kabaczka może powstać nie tylko ciasto czekoladowe, ale również puszyste muffinki, ciasto sernikowe, korzenne czy cytrynowe.
Warzywo jest dobrą bazą dla puddingów, musów i kremów. Można przyrządzić z niego nawet lody i ciasteczka! Oczywiście nadaje się również na słodkie przetwory w słoikach, takie jak dżem z kabaczka i pomarańczy lub jabłek.
