Jeżeli lubisz ciasta czekoladowe, to ten przepis ci się spodoba. Deser w stylu brownie z kabaczka jest mocno czekoladowy i wilgotny w środku (chociaż ciasto wygląda na suche). To warzywo ma neutralny smak, dlatego może być składnikiem nie tylko dań słonych, ale i słodkich. Kabaczek jest właściwie niewyczuwalny, działa niczym „tajny agent”, robiąc po cichu całą robotę. Nadaje ciastu niepowtarzalnej konsystencji, sprawia, że jest wilgotne w środku, spaja całość i zastępuje częściowo mniej zdrowe składniki. Oto jak je zrobić.

Reklama

Czekoladowe ciasto z kabaczka w stylu brownie – składniki

2 szklanki startego na drobnych oczkach kabaczka

2 jajka

1 szklanka cukru brązowego

1/2 szklanki rozpuszczonego masła

1 szklanka mąki pszennej

1/2 szklanki kakao bez cukru

100 g gorzkiej czekolady

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

opcjonalnie: 4 łyżki posiekane orzechów

Kabaczek możesz w tym przepisie zastąpić cukinią. Należy ją jednak wcześniej trochę posolić, odstawić na 15 minut, a następnie odcisnąć i wypłukać z soli.

Ciasto z kabaczka w stylu brownie – sposób przygotowania

Kabaczek zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Wcześniej usuń pestki i skórkę. Odciśnij starty miąższ z nadmiaru wody. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. W misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Dodaj masło i ekstrakt waniliowy. Wymieszaj.

Połącz w drugiej misce suche składniki: mąkę, kakao, proszek do pieczenia i sól, a następnie dodaj je do mokrych składników. Całość wymieszaj. Na końcu dodaj do straty drobno kabaczek oraz roztopioną czekoladę. Na tym etapie możesz również wmieszać w masę posiekane orzechy.

Masę delikatnie przełóż do foremki lub tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180°C przez 20-25 minut. Krój po wystudzeniu.

To ciasto czekoladowe wyśmienicie smakuje bez dodatków, ale możesz je też podawać na ciepło z kulką lodów waniliowych i bitą śmietaną.

fot. Adobe Stock, A_Lein

Inne desery z kabaczka

Kabaczek to niezwykle wszechstronne warzywo. Dzięki swojej konsystencji i neutralnemu smakowi można przemienić je w wiele wspaniałych dań, w tym deserów. Z kabaczka może powstać nie tylko ciasto czekoladowe, ale również puszyste muffinki, ciasto sernikowe, korzenne czy cytrynowe.

Warzywo jest dobrą bazą dla puddingów, musów i kremów. Można przyrządzić z niego nawet lody i ciasteczka! Oczywiście nadaje się również na słodkie przetwory w słoikach, takie jak dżem z kabaczka i pomarańczy lub jabłek.

Czytaj także: