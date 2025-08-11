Chrupiące placki z kabaczka to świetny pomysł na sierpniowy obiad. Kabaczek to warzywo bardzo podobne do cukinii, a według niektórych jest dojrzalszą odmianą. Te dyniowate mają jednak inne właściwości. Kabaczek jest zwykle bardziej okrągły, ma jaśniejszy kolor, gęstszy miąższ i grubszą skórę. Mniejsza ilość wody w warzywie w porównaniu z cukinią sprawia, że placki z kabaczka są bardziej chrupiące i sycące niż placki z cukinii. Dla wielu osób są po prostu smaczniejsze. Ciekawym dodatkiem do nich jest ser feta. Dzięki niemu staną się delikatniejsze i wyrazistsze w smaku.

Składniki na placki z kabaczka z serem feta

1 kabaczek

100 g sera feta

1 jajko

3 łyżki mąki pszennej

szczypta soli i pieprzu do smaku

olej do smażenia

Ser feta jest lekko słony, dlatego doda potrawie charakteru. Placki będą chrupiące na zewnątrz, ale bardziej kremowe w środku i treściwe. Ser ma także działanie spajające całość, stąd danie będzie bardziej zwarte i nie rozpadnie się na patelni.

Jeżeli nie odpowiada ci mąka pszenna, to możesz zastąpić ją inną mąką (np. z ciecierzycy, mąką owsianą, ryżową) lub bułką tartą, która sprawi, że placki staną się szczególnie chrupiące. Wcześniej podawaliśmy już przepis na placki z kabaczka z panko.

Danie jest za mało wyraziste w smaku? Żaden problem. Dodaj pół startej lub drobno posiekanej cebulki i ząbek przeciśnięty przez praskę czosnku. Sprawdzą się też zioła i przyprawy, taki jak trochę słodkiej papryki (lub ostrej, jeśli placki mają być pikantne), oregano, natka pietruszki, koperek.

Zamiast kabaczka spokojnie nada się też cukinia. Do placków z kabaczka podawaj sos jogurtowy z czosnkiem lub koperkiem.

Jak zrobić placki z kabaczka z serem feta?

Zrobienie placków z kabaczka zajmie ci chwilę. Umyte i obrane warzywo zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Posól lekko całość, wymieszaj i odłóż na 15 minut aż puści soki. Po tym czasie delikatnie odciśnij i przełóż startego kabaczka do czystej miski.

W miseczce roztrzep jajko, dodaj pokruszoną fetę, mąkę i przyprawy, dodaj do kabaczka i wymieszaj. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dosyp trochę mąki.

Porcje kabaczkowego ciasta kładź na mocno rozgrzany olej. Ustaw średnią moc palnika, żeby ich nie przypalić. Smaż z obu stron po 2 minuty, aż danie będzie złociste. Odłóż na ręcznik papierowy i odsącz z nadmiaru tłuszczu.

Placki alternatywnie można upiec w piekarniku. Będą wtedy mniej kaloryczne i zdrowsze. Połóż porcje placków na blasze do pieczenia z papierem pergaminowym, a następnie piecz przez 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Wyjmij gdy będą zarumienione.

Placki z kabaczka z fetą, fot. Getty Images, Roxiller

Co jeszcze zrobić z kabaczka na obiad?

Popularnym pomysłem na obiad z kabaczka są faszerowane łódeczki z tego warzywa. Do środka możesz włożyć farsz mięsny lub warzywny (np. kasza, pieczarki, cebula, pomidory, papryka). Kabaczek może z powodzeniem zastąpić cukinię w każdym przepisie. Innym pomysłem są krążki z kabaczka. Dodaj go do leczo albo kaszy z warzywami. Zapiekanka? Nic prostszego. Przekładaj kabaczka ziemniakami, mozzarellą i pomidorami, zalej śmietanowo-ziołową mieszanką i wstaw do piekarnika. Kabaczek to bardzo uniwersalne warzywo, które smakuje z różnorodnymi dodatkami.

